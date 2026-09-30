Зеленский наградил бойцов Kraken, участвующих в операции Вивальди

Президент Зеленский наградил бойцов, принимающих участие в операции Вивальди. Среди награжденных — 21-й отдельный полк беспилотных систем Kraken.

Как сообщается в официальном телеграм-канале президента, награды получили защитники 21-го полка, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона.

Также с воинами обсудили нужды полка, участие в операциях, масштабирование беспилотной составляющей войска, развитие направления НРК, обеспечение экипажей необходимой техникой, распределение е-баллов.

«Спасибо за защиту Украины, за очень успешную операцию. За смелость, героизм, за верный результат, который приближает наше государство к справедливости. А справедливость – это победа над рашистами. Спасибо за службу», — говорится в сообщении президента.

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Напомним, как сообщал военно-политический обозреватель «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, российские войска продолжают терять контроль над Двуречанским плацдармом в Харьковской области. Кроме этого, создается «интересная ситуация» в районе Западного.