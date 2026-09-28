Сегодня 28 сентября 2026: какой праздник и день в истории

28 сентября 1066 года началось норманнское завоевание Англии. В 1651-м Богдан Хмельницкий заключил Белоцерковский договор с поляками. В 1864-м в Лондоне создали I Интернационал. В 1887-м началось одно из самых смертоносных наводнений в истории, унесшее жизни 900 тысяч человек. В 1939-м СССР и Германия подписали «Договор о дружбе и границе». В 1978-м умер Папа Римский Иоанн Павел I, пробывший на престоле всего 34 дня. В 1994-м произошла масштабная катастрофа в Балтийском море — затонул паром «MS Estonia».

Праздники и памятные даты 28 сентября

28 сентября – Всемирный день борьбы с бешенством, Международный день общего доступа к информации и Международный день права знать.

Также отмечают: День свободы от голода, День Конфуция, Международный день безопасного аборта, Международный день поке (это традиционное гавайское блюдо), стартует Неделя урологии.

Видео создано с использованием ИИ

28 сентября в истории

28 сентября 1066 года на английском побережье неподалеку от города Певенси высадились войска Вильгельма Завоевателя. С этого момента началось норманнское завоевание Англии. Подробнее.

28 сентября 1651 года Богдан Хмельницкий подписал Белоцерковский мирный договор с Речью Посполитой. Подробнее.

28 сентября 1864 года в Лондоне основали Международное товарищество рабочих. Сами основатели назвали его Международный Интернационал, еще не зная, что он станет Первым Интернационалом. Подробнее.

28 сентября 1887 года началось наводнение в Империи Цинь (Китае), унесшее жизни не менее 930 тысяч человек. По некоторым оценкам, жертв было до двух миллионов. Подробнее.

28 сентября 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и Риббентроп подписали «Германо-советский договор о дружбе и границе». Подробнее.

28 сентября 1978 года умер Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани). Подробнее.

28 сентября 1994 года произошла масштабная катастрофа в Балтийском море. Затонул паром «MS Estonia», выполнявший рейс из Таллина в Стокгольм. На борту находились 989 человек. 852 из них погибли, 137 удалось спасти. Паром резко затонул ночью (от первого известного сигнала о тревоге, который он подал, до затопления прошло 28 минут). Расследование трагедии длилось до 1997 года, а затем его результаты несколько раз подвергали сомнениям и проверяли. Однако новые исследования не нашли доказательств столкновения или взрыва и подтвердили выводы первых следователей.

Основной причиной крушения признали разрушение носовой конструкции парома. К этому привела неисправность носового визора. Это большая подъемная конструкция, закрывающая рампу в носовой части парома. Рампа, в свою очередь, закрывает автомобильную палубу. Конструкция должна быть герметичной, чтобы во время движения вода не попала внутрь парома и не затопила его. Именно это и произошло с MS Estonia. Плавание происходило в сложных погодных условиях, которые, впрочем, не являются исключительными для Балтики. Был шторм с волнами около четырех метров, сильный ветер и качка.

«Носовой визор вышел из строя под волновыми нагрузками, что привело к открытию рампы и началу затопления автомобильной палубы. Обновленное моделирование подтверждает установленный сценарий: быстрое проникновение воды через носовую рампу, что привело к опрокидыванию судна», — сообщили в окончательном отчете о предварительной оценке новых выводов по аварии судна Estonia. Его опубликовали в 2025 году.

Церковный праздник 28 сентября

28 сентября чтят память преподобного Харитона Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Погожий день 28 сентября – к холодной и снежной зиме.

Если в этот день холодный ветер, то следующее лето будет теплым.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя заниматься домашними делами и уборкой.

Не желательно выходить во двор и даже за порог.

Нельзя делиться планами и пересчитывать деньги.