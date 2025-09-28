Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории

28 сентября в Украине – День машиностроителя и День дошколья (или День воспитателя). В этот день в 1978 году умер Папа Римский Иоанн Павел I, пробывший на престоле всего 34 дня. В 1939-м СССР и Германия подписали «Договор о дружбе и границе». В 1887-м началось одно из самых смертоносных наводнений в истории, унесшее жизни 900 тысяч человек. В 1864-м в Лондоне создали I Интернационал. В 1651-м Богдан Хмельницкий заключил Белоцерковский договор с поляками. В 1066-м началось норманнское завоевание Англии.

Праздники и памятные даты 28 сентября

28 сентября в Украине – День машиностроителя и День города Краматорск (оба отмечают в четвертое воскресенье сентября), Всеукраинский день дошколья или День воспитателя, а также День города Мелитополь (оба — в последнее воскресенье сентября).

В мире – Всемирный день борьбы с бешенством, Международный день общего доступа к информации и Международный день права знать.

Также сегодня: День свободы от голода, Международный день безопасного аборта; Всемирный день здоровья сетчатки, Международный день глухих и Всемирный день рек (все три отмечают в последнее воскресенье сентября).

28 сентября в истории

28 сентября 1066 года на английском побережье неподалеку от города Певенси высадились войска Вильгельма Завоевателя. С этого момента началось норманнское завоевание Англии. Подробнее.

28 сентября 1651 года Богдан Хмельницкий подписал Белоцерковский мирный договор с Речью Посполитой. Подробнее.

28 сентября 1864 года в Лондоне основали Международное товарищество рабочих. Сами основатели назвали его Международный Интернационал, еще не зная, что он станет Первым Интернационалом. Подробнее.

28 сентября 1887 года началось наводнение в Империи Цинь (Китае), унесшее жизни не менее 930 тысяч человек. По некоторым оценкам, жертв было до двух миллионов. Подробнее.

28 сентября 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и Риббентроп подписали «Германо-советский договор о дружбе и границе».

Им закрепили по факту раздел захваченной двумя странами-агрессорами Польши. Конечно же, захватчики на бумаге заверили друг друга, что их задача на оккупированной территории — «восстановить мир и порядок», а еще — «обеспечить живущим там народам мирное существование, которое соответствует их национальным особенностям». Границу на территории разорванной Польши провели по рекам Западный Буг и Нарев (Нарва). Разделение захваченных территорий между СССР и нацистской Германией по заключенному договору отличалось от предварительных договоренностей в тайном протоколе к пакту Молотова – Риббентропа. Первоначально планировалось, что линия разграничения между территориями, оккупированными советскими и нацистскими войсками, пройдет по рекам Нарев, Висла и Сян.

«Линия Пакта Молотова-Риббентропа по Висле была совершенно неудобна с точки зрения квазиэтнофедерального устройства Советского Союза. Ведь это междуречье Вислы и Западного Буга заселено преимущественно поляками. Куда бы его включили в Советском Союзе? Надо было создавать какую-нибудь республику союзную или автономную, и это был бы недружественный шаг в отношении Германии, — отметил в интервью «Радио Свобода» сотрудник Института национальной памяти Максим Майоров. — Поэтому Сталин сам предложил уже в развитии событий, что мы отдаем это Висло-Бугское междуречье, а пересматриваем общую линию разделения сфер влияния. Договорились, что Литва, до сих пор находившаяся в немецкой сфере влияния, перейдет в советскую зону влияния. На этом и согласились».

Несмотря на заявления советского руководства о «защите украинцев», на самом деле при распределении часть этнических украинских земель осталась оккупированной нацистами – в первую очередь Холмщина. Тайные протоколы к договору регулировали предстоящий «обмен населением» между СССР и Германией, а также – предстоящие совместные действия по подавлению польского национального движения.

В совместном заявлении захватчики утверждали, что «подписанным сегодня договором окончательно урегулировали вопросы, возникшие в результате распада Польского государства, и таким образом создали прочный фундамент для продолжительного мира в Восточной Европе».

Они также заявили: «ответственность за продолжение войны» будут нести Англия и Франция. А если эти страны, вступившиеся за Польшу, продолжат воевать, то правительства Германии и СССР будут «консультироваться друг с другом о необходимых мерах». Риббентроп после подписания договора сделал отдельное заявление, в частности подчеркнул: «германо-советская дружба теперь установлена ​​окончательно».

28 сентября 1978 года умер Папа Римский Иоанн Павел I (Альбино Лучани). Подробнее.

Церковный праздник 28 сентября

28 сентября чтят память преподобного Харитона Исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Погожий день 28 сентября – к холодной и снежной зиме.

Если в этот день холодный ветер, то следующее лето будет теплым.

Что нельзя делать 28 сентября

Нельзя заниматься домашними делами и уборкой.

Не желательно выходить во двор и даже за порог.

Нельзя делиться планами и пересчитывать деньги.