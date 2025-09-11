Сегодня 11 сентября: какой праздник и день в истории

11 сентября 2022 года Силы обороны Украины, освобождая север Харьковщины, вышли на госграницу: россияне бежали из Дергачевской и Золочевской громад. В 2001-м произошла серия масштабных терактов в США. В 1944-м группа американских военных впервые пересекла границу нацистской Германии. В 1943-м в Харькове создали хор имени Веревки. В 1864-м родился украинский поэт Павел Грабовский. В 9-м армия Римской империи потерпела большое поражение в битве с германцами в Тевтобургском лесу.

Праздники и памятные даты 11 сентября

11 сентября – Всемирный день борьбы с терроризмом.

Также сегодня: День «Нет новостей – это хорошие новости» и День памяти библиотек.

11 сентября в истории

11 сентября 9 года армия Римской империи потерпела большое поражение в битве с германцами в Тевтобургском лесу. Подробнее.

11 сентября 1864 года родился украинский поэт Павел Грабовский. Подробнее.

11 сентября 1944 года группа военных США первой среди войск союзников пересекла западную сухопутную границу нацистской Германии. Это еще не было полномасштабное вторжение – только разведывательная операция. Однако сам факт имел большое символическое значение.

«Вечером понедельника, 11 сентября 1944 года, около 18:00, Уорнер Хольцингер в звании штаб-сержанта стал первым солдатом США и союзников, ступившим на материковую часть Германии. Он возглавил пеший разведывательный патруль через реку Ур. Патруль пересек остатки разрушенного моста в Стользамбуре (Stolzembourg), Люксембург, и вышел на немецкую территорию», — пишет Liberation Route Europe – транснациональный мемориал «Путь освобождения Европы».

К тому моменту прошло три месяца после высадки в Нормандии. Советские войска наступали с востока, взяв под контроль большую часть Беларуси и Украины, а также стран Балтии и востока Польши. В августе Красная армия пересекла границу Германии в Восточной Пруссии (в настоящее время эти территории входят не в состав Германии, а РФ, Польши и Литвы). Союзники же 25 августа освободили Париж, а 10 сентября город Люксембург (столицу Великого герцогства Люксембург нацисты покинули заблаговременно, сдав без боя). 5-я бронетанковая дивизия США уже вышла к границе Германии, проходившей по реке Ур (Оур).

«Между американцами существовало соперничество за звание первых вошедших в Германию. Это было бы достижением, которое принесло бы им гордость и место в истории», – добавляет контекста ресурс «War history online», ссылаясь на книгу Чарльза Уайтинга «Западная стена» («West Wall: The Battle for Hitler’s Siegfried Line»).

Лейтенант Випонд из 5-й бронетанковой дивизии приказал своему штаб-сержанту Уорнеру Хольцингеру взять с собой патруль, пересечь реку и исследовать прибрежную территорию Германии напротив. В патруль вошли пятеро военных, в том числе французский офицер – лейтенант Лилль (ему еще и предусматривали роль переводчика).

«Хольцингер не представлял, сколько немецких войск может быть в этом районе. В тени берега реки они искали признаки врага. Пятеро мужчин готовились войти в империю, которая, по словам Гитлера, просуществует тысячу лет. Немцы доказали, как яростно они могут бороться, – пишет War history online. – Наконец-то они решили переправиться. Мост XVIII века, когда-то пересекавший реку, был разрушен. Единственный способ перейти – промокнуть. Хольцингер вошел первым, держа карабин наготове на случай неприятностей, когда он заходил на мелководье. Остальные последовали за ним. Всю дорогу они наблюдали за берегом с немецкой стороны. Ничего не шевелилось. Ни одного выстрела не было. Наконец, промокшие до бедра, они вышли из реки и попали в Германию. Они были рекордсменами. В это время они поняли, что переходили реку перед тщательно замаскированным немецким бункером. Будь он занят, они все были бы мертвы».

Однако разведчики убедились: противника на той стороне реки не было. Лишь давно заброшенные оборонительные сооружения, которые строили на случай вторжения со стороны Франции. Несмотря на то, что первый рейд на территорию Германии произошел 11 сентября, до захвата американскими войсками первого немецкого города — Аахена — оставался еще месяц. Это сражение началось 2 октября и длилось до 21-го.

11 сентября 1943 года в Харькове создали народный хор, который сейчас является государственным украинским хором имени Г. Веревки. Подробнее.

11 сентября 2001 года произошла серия масштабных терактов в США – крупнейшая в истории человечества по количеству жертв. Подробнее.

11 сентября 2022 года Силы обороны Украины, освобождая север Харьковщины, вышли на госграницу: россияне бежали из Дергачевской и Золочевской громад. Подробнее.

Видео: Всеволод Кожемяко

Церковный праздник 11 сентября

11 сентября чтят память преподобной Феодоры Александрийской. Подробнее.

Народные приметы

Если в лесу много грибов, то зима будет суровой.

Если еще летают пчелы, то зима придет поздно.

Если уже поднялись озимые, в следующем году будет хороший урожай.

Что нельзя делать 11 сентября

Нельзя начинать новые дела.

В то же время нельзя лениться.

Нельзя свататься и жениться.

День не подходит для совершения больших покупок.