Без Украины, США и Великобритании россияне проиграли бы Вторую мировую — СНБО
В СНБО Украины поддержали Трампа: «Конечно, именно США, Великобритания и Украина сделали больше для победы во Второй мировой, чем другие», — написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
«Большие потери украинской нации, а также успехи на фронте украинских военных, помощь США советскому союзу и фронт союзников при участии их войск дали возможность выиграть войну. Москва ее проигрывала полностью, и миф о великой победе москвы и главный праздник страны советов – 9 мая, появился лишь в 1965 году. Москали войну проигрывали из-за своей тупости, без Украины, США, Великобритании, без движений сопротивления в Европе они бы ничего не выиграли и были бы оккупированы», — прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «сделала больше, чем любая другая» для победы во Второй мировой войне. Он принял решение праздновать 8 мая День победы во Второй мировой, а также 11 ноября — День победы в Первой мировой. Таким заявлением Трамп «испортил праздник» российскому диктатору Владимиру Путину, чья пропаганда на протяжении десятилетий выстраивала миф о единственном победителе Второй мировой — СССР. Более того — постепенно россияне начали приуменьшать роль всех народов, воевавших в армии СССР против нацизма, превращая победу в исключительно «российскую». Заявление президент США сделал накануне готовящегося в Москве масштабного парада к 80-летию победы.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: 8 мая, 9 мая, вторая мировая война, день победы, коваленко, победа, СНБО, сша, Трамп, Украина;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В СНБО поддержали Трампа: «Конечно, именно США, Великобритания и Украина сделали больше для победы во Второй мировой, чем другие», — написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко".