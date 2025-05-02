Без Украины, США и Великобритании россияне проиграли бы Вторую мировую — СНБО

В СНБО Украины поддержали Трампа: «Конечно, именно США, Великобритания и Украина сделали больше для победы во Второй мировой, чем другие», — написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

«Большие потери украинской нации, а также успехи на фронте украинских военных, помощь США советскому союзу и фронт союзников при участии их войск дали возможность выиграть войну. Москва ее проигрывала полностью, и миф о великой победе москвы и главный праздник страны советов – 9 мая, появился лишь в 1965 году. Москали войну проигрывали из-за своей тупости, без Украины, США, Великобритании, без движений сопротивления в Европе они бы ничего не выиграли и были бы оккупированы», — прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «сделала больше, чем любая другая» для победы во Второй мировой войне. Он принял решение праздновать 8 мая День победы во Второй мировой, а также 11 ноября — День победы в Первой мировой. Таким заявлением Трамп «испортил праздник» российскому диктатору Владимиру Путину, чья пропаганда на протяжении десятилетий выстраивала миф о единственном победителе Второй мировой — СССР. Более того — постепенно россияне начали приуменьшать роль всех народов, воевавших в армии СССР против нацизма, превращая победу в исключительно «российскую». Заявление президент США сделал накануне готовящегося в Москве масштабного парада к 80-летию победы.