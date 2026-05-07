Путин заинтересован вовсе не в мирном параде — Портников

Если бы Путин действительно был заинтересован в спокойном проведении 9 мая в российской столице, он воспользовался бы инициативой Владимира Зеленского по перемирию с 6 мая… На самом деле Путин заинтересован вовсе не в мирном параде. На самом деле Путин заинтересован в том, чтобы по Москве был нанесен удар. Более того, Путин готовит, возможно, собственные провокации, которые могли бы обосновать новую эскалацию на российско-украинском фронте и таким образом поставить точку на любых переговорах, которые даже в отдаленной перспективе могли бы подвергнуть сомнению многолетнее продолжение российско-украинской войны.