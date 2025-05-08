Live
  • Чт 08.05.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.44
  • EUR 47.07

В России 9 мая будут тестировать «Суверенный интернет» — ISW

Мир 08:35   08.05.2025
Оксана Горун
В России 9 мая будут тестировать «Суверенный интернет» — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что ограничения на использование мобильной сети и перебои с интернетом в Москве и некоторых регионах России не имеют отношения к «безопасности парада».

«Российские власти, вероятно, проверят свою способность полностью отключить большие районы России от интернета 9 мая под предлогом защиты празднования Дня Победы в России», — пишет ISW.

Аналитики зафиксировали целую серию официальных заявлений о грядущих проблемах с интернетом в РФ. Так, чиновники в республиках Чувашия и Татарстан, а также в Воронежской и Тверской областях предупредили 7 мая, что власти могут ограничить использование мобильной сети для «обеспечения безопасности» 9 мая. Об ограничениях на работу мобильного интернета из Кремля предупредили и москвичей. Пресс-секретарь диктатора Путина Песков утверждает, что ограничения будут «по понятным причинам». В связи с такими планами властей несколько российских банков и поисковик «Яндекс» предупредили, что могут возникнуть сложности с доступом к банковским услугам, такси, курьерским службам и общественному транспорту, особенно в Москве и области.

Читайте также: Трамп испортил Путину праздник 9 мая

«Российские власти периодически тестируют свою систему «Суверенный интернет», которая позволяет России полностью отключиться от глобального интернета и все больше цензурировать способность россиян общаться и получать доступ к информации. Сообщения о существенных сбоях в работе российского интернета участились в первые месяцы 2025 года, и российские власти, вероятно, попытаются воспользоваться праздником 9 мая, чтобы провести широкомасштабное тестирование системы суверенного интернета, не встретив при этом значительного сопротивления со стороны россиян. Кремль также, вероятно, попытается помешать россиянам распространять изображения и видеоматериалы повреждений и пожаров от возможных украинских дальних ударов 9 мая», — считают в Институте изучения войны.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
Новости Харькова — главное за 8 мая: успех Сил обороны, ночь без тревог
Новости Харькова — главное за 8 мая: успех Сил обороны, ночь без тревог
08.05.2025, 08:43
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 мая: какой праздник и день в истории
08.05.2025, 06:00
Птицебизнес братьев Добкиных СБУ подозревает в пособничестве РФ – ЭП
Птицебизнес братьев Добкиных СБУ подозревает в пособничестве РФ – ЭП
06.05.2025, 22:12
Успех есть у Сил обороны Украины на севере от Харькова — DeepState
Успех есть у Сил обороны Украины на севере от Харькова — DeepState
08.05.2025, 07:42
Все, что нужно знать о «перемирии»: на Харьковщине 8 мая — три раненых женщины
Все, что нужно знать о «перемирии»: на Харьковщине 8 мая — три раненых женщины
08.05.2025, 08:58

Новости по теме:

12:12
«Это театральная постановка» — Зеленский о «перемирии» Путина на 9 мая
09:26
Без Украины, США и Великобритании россияне проиграли бы Вторую мировую — СНБО
08:53
Трамп испортил Путину праздник 9 мая
09:24
Второе «перемирие» Путина: ISW оценил мотивы диктатора и реакцию Украины и США
15:33
Какой город на Харьковщине РФ будет пытаться захватить до 9 мая: данные ВСУ

Вы читали новость: «В России 9 мая будут тестировать «Суверенный интернет» — ISW»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики считают, что ограничения на использование мобильной сети и перебои с интернетом в Москве и некоторых регионах России не имеют отношения к «безопасности парада»".