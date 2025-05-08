В России 9 мая будут тестировать «Суверенный интернет» — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что ограничения на использование мобильной сети и перебои с интернетом в Москве и некоторых регионах России не имеют отношения к «безопасности парада».

«Российские власти, вероятно, проверят свою способность полностью отключить большие районы России от интернета 9 мая под предлогом защиты празднования Дня Победы в России», — пишет ISW.

Аналитики зафиксировали целую серию официальных заявлений о грядущих проблемах с интернетом в РФ. Так, чиновники в республиках Чувашия и Татарстан, а также в Воронежской и Тверской областях предупредили 7 мая, что власти могут ограничить использование мобильной сети для «обеспечения безопасности» 9 мая. Об ограничениях на работу мобильного интернета из Кремля предупредили и москвичей. Пресс-секретарь диктатора Путина Песков утверждает, что ограничения будут «по понятным причинам». В связи с такими планами властей несколько российских банков и поисковик «Яндекс» предупредили, что могут возникнуть сложности с доступом к банковским услугам, такси, курьерским службам и общественному транспорту, особенно в Москве и области.

Читайте также: Трамп испортил Путину праздник 9 мая

«Российские власти периодически тестируют свою систему «Суверенный интернет», которая позволяет России полностью отключиться от глобального интернета и все больше цензурировать способность россиян общаться и получать доступ к информации. Сообщения о существенных сбоях в работе российского интернета участились в первые месяцы 2025 года, и российские власти, вероятно, попытаются воспользоваться праздником 9 мая, чтобы провести широкомасштабное тестирование системы суверенного интернета, не встретив при этом значительного сопротивления со стороны россиян. Кремль также, вероятно, попытается помешать россиянам распространять изображения и видеоматериалы повреждений и пожаров от возможных украинских дальних ударов 9 мая», — считают в Институте изучения войны.