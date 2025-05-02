Трамп испортил Путину праздник 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна «сделала больше, чем любая другая» для победы и Второй мировой войне.

Также Трамп убежден, что и в Первой мировой тоже победили США, в связи с чем решил праздновать два дня победы.

«Я переименовываю 8 мая в День Победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День Победы в Первой мировой войне. Мы выиграли обе войны, никто не сравнился с нами по силе, храбрости или военному блеску. Но мы никогда ничего не празднуем — это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Отметим, что таким заявлением Трамп «испортил праздник» в первую очередь российскому диктатору Владимиру Путину, чья пропаганда на протяжении десятилетий выстраивала миф о единственном победителе Второй мировой — СССР. Более того — постепенно россияне начали приуменьшать роль всех народов, воевавших в армии СССР против нацизма, превращая победу в исключительно «российскую». Заявление президент США сделал накануне готовящегося в Москве масштабного парада к 80-летию победы.

8 мая во всем мире и в Украине, в том числе, отмечают День памяти и примирения. В этот день 1945 года нацистская Германия во второй раз подписала капитуляцию. Впервые немцы сделали это накануне – 7 мая в Реймсе, в штаб-квартире генерала Дуайта Эйзенхауэра. Акт о капитуляции подписывали исполняющий обязанности начальника ОКВ (OKW – Верховное командование Вермахта – вооруженных сил Третьего Рейха) Альфред Йодль и главнокомандующий ВМС Ганс-Георг фон Фридебург. Соответствующее поручение они получили от Карла Деница – немецкого адмирала, который по завещанию Гитлера 30 апреля стал его преемником в должности главы государства, получив титул Рейхспрезидента и Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Германии. Однако советское командование требовало, чтобы нацисты капитулировали в Берлине перед военным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. Это произошло восьмого мая в 22:43 по европейскому времени. В Москве из-за разницы во часовых поясах в этот момент уже было 9 мая. Второй раз капитуляцию подписывали главнокомандующий Вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе (воздушных сил) генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и кригсмарине (ВМС) адмирал Ганс-Георг фон Фридебург. На этот раз немцы сдавались лично советскому маршалу Георгию Жукову. Союзников представлял британский маршал Артур Теддер. В качестве свидетелей документ подписали генерал США Карл Спаатс и генерал Франции Жан Мари де Латр де Тассиньи. Текст акта был идентичен тому, что накануне был подписан в Реймсе. Прекращение огня вступило в силу в 23:01 8 мая. В память об этом в Украине проводят акцию «Первая минута мира».