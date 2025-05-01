США и Украина подписали соглашение о природных ресурсах — ключевые положения

Украина и США подписали соглашение о природных ресурсах, сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Как договорились президент Владимир Зеленский и президент Дональд Трамп, совместно с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина, — сообщила Свириденко в Facebook. — Сейчас документ таков, что может обеспечить успех для обеих наших стран — Украины и Соединенных Штатов».

По словам министра экономики, соглашение предусматривает создание Украиной и США совместного Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в Украину. Ключевые положения документа следующие:

Полная собственность и контроль остаются за Украиной

Все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности — это закреплено соглашением.

Равноправное партнерство

Фонд создается 50/50. Управлять Украина будет этим Фондом совместно с США. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство между Украиной и Соединенными Штатами.

Национальная собственность защищена

Соглашение не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями — они и дальше будут принадлежать Украине. Компании вроде Укрнафты или Энергоатома остаются в собственности государства.

Никаких долгов

Соглашение не содержит упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США. Реализация соглашения позволит обеим странам увеличить свой экономический потенциал благодаря равноправному сотрудничеству и инвестициям.

Соглашение соответствует Конституции и не меняет евроинтеграционный курс

Документ согласуется с национальным законодательством и не противоречит никаким международным обязательствам Украины. Важно, что соглашение станет сигналом и для других мировых игроков, что с Украиной надежно сотрудничать долгосрочно — на десятилетия.

Фонд будет наполняться доходами исключительно от новых лицензий

Речь идет о 50% средств от новых лицензий на проекты в сфере критических материалов, нефти и газа, которые будут поступать в бюджет после создания фонда. Доходы от уже начатых проектов или запланированные в бюджете поступления не включаются в фонд. В соглашении говорится о дальнейшем стратегическом сотрудничестве.

Законодательные изменения — только точечные

Для функционирования фонда предусмотрено лишь внесение изменений в Бюджетный кодекс. Само же соглашение должна ратифицировать Верховная Рада.

США помогут привлекать дополнительные инвестиции и технологии

Фонд поддерживается правительством США через агентство DFC, которое будет помогать Украине привлекать инвестиции и технологии от фондов и компаний как в США, так и в ЕС и других странах, поддерживающих борьбу Украины против российского агрессора. Передача и развитие технологий — важная составляющая соглашения, ведь Украине нужны не только инвестиции, но и инновации.

Соглашение предоставляет налоговые гарантии

Доходы и взносы фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине, чтобы инвестирование дало наибольшие результаты.

Также Свириденко объяснила, как будет работать фонд.

«США делают вклад в фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью — например, системами ПВО для Украины. Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может делать дополнительные взносы кроме этого базового, если посчитает необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед. Далее фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что фонд может инвестировать исключительно в Украину», — написала Свириденко.

«Мы сформировали версию соглашения, предусматривающую взаимовыгодные условия для обоих государств. Это соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение, в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции», — подытожила министр экономики.