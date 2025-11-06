Live
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹

Записано 13:31   06.11.2025
Виктория Яковенко
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹 Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, о чем договорились с мэром Барселоны и какую городскую стратегию представили.

«Были два мощных мероприятия в Барселоне. Первое – когда мы с мэром Барселоны заключили соглашение о партнерстве. То есть у нас еще есть один город-партнер – Барселона. Для нас это очень важно. И Барселона нам очень помогает и выделяет общественный транспорт как гуманитарную помощь. Кроме этого, мы договорились о других направлениях сотрудничества по медицинскому оборудованию, которое также будут поставлять в Харьков. И о возможности нашим детям летом отдыхать и лечиться, в том числе. Такой процесс продолжается», – отметил мэр.

Он также добавил, что принял участие в мировом конгрессе «Smart City Expo World Congress 2025». Это крупнейшее международное событие в сфере городских инноваций, уточнили в Харьковском горсовете. Отмечается, что во время мероприятия лидеры из более чем 100 стран обсуждали будущее устойчивого городского развития.

«Для нас это очень важно, потому что мы сегодня разрабатываем с «Kharkiv IT Cluster», подключили известную компанию «Deloitte», и они на бесплатной основе для нас разработают «Smart City» для Харькова. Это первый шаг – когда в некомфортных условиях город создает стратегию умного города», — рассказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

В мэрии заявили, что во время выступления городской голова отметил, что после войны будущее Харькова – именно за цифровыми технологиями.

«Это именно то направление, которое должно вывести послевоенное восстановление нашего города на принципиально новый уровень. Мы хотим не просто восстановить Харьков, а сделать его гораздо лучше – современным, безопасным, энергоэффективным, высокотехнологичным. И мы уже делаем решительные шаги к этой цели», – сказал мэр.

Он также представил уже реализуемые проекты: «энергетический остров», муниципальные цифровые услуги и Ситуационный центр.

Читайте также: Что предложил Посол Словакии во время визита в Харьков

Автор: Виктория Яковенко
