С представителями монастыря из Барселоны встретился мэр Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов провел переговоры с директором Фонда монастыря «Санта-Клара» Марией Люсией Кармен Падией, сообщает горсовет.

Во встрече также приняли участие представители Государственной пограничной службы Украины.

Стороны обсудили широкий круг вопросов сотрудничества: помощь в восстановлении медицинских учреждений и жилого сектора, который подвергается постоянным разрушениям от российских атак, обеспечение города дополнительным подвижным составом общественного транспорта.

Мария Люсия Кармен Падия подтвердила готовность фонда содействовать оформлению официального партнерства между Барселоной и Харьковом и подчеркнула, что переговоры между городами уже начались. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов.

Во время общения Игорь Терехов сообщил о последствиях последней российской атаки и поблагодарил за уже оказанную помощь, в частности за восемь автобусов, полученных от Барселоны при содействии фонда «Санта-Клара».

«Для нас чрезвычайно важна ваша поддержка. Харьков снова пережил тяжелую ночь – вражеские удары повредили жилые дома, объекты бизнеса, станцию метро. Люди остались без крыши над головой, без средств к существованию. В таких условиях чрезвычайно важны социальные программы: мы обеспечиваем бесплатный проезд в транспорте и ежедневно кормим горячими блюдами более 50 тысяч горожан. Мы благодарны Барселоне за автобусы, которые уже курсируют по городу, и рассчитываем на расширение сотрудничества. Особенно ценно, что благодаря вам мы продвигаемся в направлении установления официального партнерства с Барселоной», — отметил мэр.

В ответ Мария Люсия Кармен Падия подчеркнула, что фонд видит большой потенциал в сотрудничестве с Харьковом.

«Мы уже передали восемь автобусов и будем добиваться, чтобы их количество увеличилось. Важно работать над конкретными вещами: медицинской помощью, транспортом, культурными проектами. Мы видим, как тяжело живется Харькову, и поэтому будем убеждать, чтобы все договоренности выполнялись. Для нас важно, чтобы сотрудничество Харькова с Барселоной и Каталонией вышло на новый уровень», — сказала она.