Терехов: Испанский бизнес заинтересовался восстановлением Харькова
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Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, о чем договаривался с испанскими бизнесменами во время командировки в Барселону и Жерону.
«У меня были встречи с мэром Барселоны и с мэром Жероны. Да, мы имеем от Испании политическую, финансовую и военную поддержку. Что касается восстановления нашего города, есть интерес среди бизнеса, чтобы входить, инвестировать в наш город и в будущем восстанавливать город», — отметил Терехов.
По словам мэра, уже есть несколько проектов, над которыми можно начинать работать уже сейчас.
«Мы можем уже начинать работать для того, чтобы иностранный бизнес, испанский бизнес заходил в город и работал вместе с нашим бизнесом», — подчеркнул Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: барселона, бизнес, відновлення, восстановление, Жерона, Игорь Терехов, испания, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 20:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, о чем договаривался с испанскими бизнесменами во время командировки в Барселону и Жерону.".