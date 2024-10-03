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Терехов: Испанский бизнес заинтересовался восстановлением Харькова

Происшествия 20:05   03.10.2024
Оксана Якушко
Терехов: Испанский бизнес заинтересовался восстановлением Харькова Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, о чем договаривался с испанскими бизнесменами во время командировки в Барселону и Жерону.

«У меня были встречи с мэром Барселоны и с мэром Жероны. Да, мы имеем от Испании политическую, финансовую и военную поддержку. Что касается восстановления нашего города, есть интерес среди бизнеса, чтобы входить, инвестировать в наш город и в будущем восстанавливать город», — отметил Терехов.

По словам мэра, уже есть несколько проектов, над которыми можно начинать работать уже сейчас.

«Мы можем уже начинать работать для того, чтобы иностранный бизнес, испанский бизнес заходил в город и работал вместе с нашим бизнесом», — подчеркнул Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, о чем договаривался с испанскими бизнесменами во время командировки в Барселону и Жерону.".