Терехов: Испанский бизнес заинтересовался восстановлением Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в телемарафоне, о чем договаривался с испанскими бизнесменами во время командировки в Барселону и Жерону.

«У меня были встречи с мэром Барселоны и с мэром Жероны. Да, мы имеем от Испании политическую, финансовую и военную поддержку. Что касается восстановления нашего города, есть интерес среди бизнеса, чтобы входить, инвестировать в наш город и в будущем восстанавливать город», — отметил Терехов.

По словам мэра, уже есть несколько проектов, над которыми можно начинать работать уже сейчас.

«Мы можем уже начинать работать для того, чтобы иностранный бизнес, испанский бизнес заходил в город и работал вместе с нашим бизнесом», — подчеркнул Терехов.