Терехов вернулся в Харьков: куда сразу поехал и о чем договорился в Испании
Мэр Харькова Игорь Терехов вернулся из командировки в Испанию, где искал инвестиции для города. В эфире нацмарафона он поделился информацией о результатах поездки, а также сообщил, где уже побывал в городе после возвращения.
«Как вы помните, неделю назад был мощный обстрел, когда погибло, к сожалению, пять человек. Было очень много серьезных повреждений, в том числе многоэтажка (на Северной Салтовке — Ред.). Я вчера был на этом здании и будем принимать решения относительно частичного восстановления, относительно частичного сноса этого дома», — поделился Терехов.
Он отметил, что в городе — очень серьезные разрушения. Чтобы его отстроить, не хватит возможностей ни городского, ни государственного бюджета. Необходимо порядка 10 миллиардов долларов США. Поэтому мэр ищет инвестиции и партнеров, готовых помочь в восстановлении, в различных странах мира. С этой целью он побывал в Испании.
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«Был очень серьезный ряд встреч и переговоров, которые я провел, в том числе с мэрами Барселоны и Жероны. Кроме того, состоялся очень мощный инвестиционный форум, где принимали участие 50 наших предприятий и предпринимателей. Кроме этого, были предприятия, собранные со всей Испании. И очень много было переговоров. В рамках этих переговоров я подписал ряд меморандумов о сотрудничестве. Да, это сотрудничество и на будущее, и сегодня уже есть заинтересованность Испании, чтобы присоединиться к восстановлению города Харькова. Кроме того, я пригласил ряд предприятий приехать в Харьков. Будем ждать, потому что есть такие договоренности, что в ближайшее время из Испании приедут предприятия, чтобы посмотреть на город Харьков, чтобы уже в конкретном русле провести переговоры по поводу настоящего и будущего восстановления», — поделился итогами поездки Терехов.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, инвестиции, испания, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 1 октября 2024 в 09:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов вернулся из командировки в Испанию, где искал инвестиции для города. В эфире нацмарафона он поделился информацией о результатах поездки, а также сообщил, где уже побывал в городе после возвращения".