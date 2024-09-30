Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова
Фото: МГ «Объектив»
Это стало возможным благодаря отмене ограничений со стороны правительства, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Харьков снова с уличным освещением! С этого дня начинаем включать свет во дворах и на всех центральных магистралях! Затем будем зажигать фонари и в более отдаленных от центра районах. Это стало возможным благодаря отмене соответствующих ограничений со стороны правительства», — заявил Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, свет, уличное освещение, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 сентября 2024 в 18:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это стало возможным благодаря отмене ограничений со стороны правительства, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".