Терехов: С этого дня начнут освещать дворы и центральные улицы Харькова

Это стало возможным благодаря отмене ограничений со стороны правительства, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Харьков снова с уличным освещением! С этого дня начинаем включать свет во дворах и на всех центральных магистралях! Затем будем зажигать фонари и в более отдаленных от центра районах. Это стало возможным благодаря отмене соответствующих ограничений со стороны правительства», — заявил Терехов.