Терехов: Від сьогодні буде світло у дворах і на центральних вулицях Харкова
Це стало можливим завдяки скасуванням обмежень з боку уряду, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Харків знову з вуличним освітленням! Від сьогодні починаємо вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях! Потім будемо запалювати ліхтарі й у більш віддалених від центра районах. Це стало можливим завдяки скасуванню відповідних обмежень з боку уряду», – заявив мер міста Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, світло, уличное освещение, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 18:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це стало можливим завдяки скасуванням обмежень з боку уряду, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".