Терехов: Від сьогодні буде світло у дворах і на центральних вулицях Харкова

Це стало можливим завдяки скасуванням обмежень з боку уряду, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Харків знову з вуличним освітленням! Від сьогодні починаємо вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях! Потім будемо запалювати ліхтарі й у більш віддалених від центра районах. Це стало можливим завдяки скасуванню відповідних обмежень з боку уряду», – заявив мер міста Ігор Терехов.