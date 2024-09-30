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Терехов: Від сьогодні буде світло у дворах і на центральних вулицях Харкова

Суспільство 18:53   30.09.2024
Оксана Якушко
Терехов: Від сьогодні буде світло у дворах і на центральних вулицях Харкова

Це стало можливим завдяки скасуванням обмежень з боку уряду, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Харків знову з вуличним освітленням! Від сьогодні починаємо вмикати світло у дворах та на всіх центральних магістралях! Потім будемо запалювати ліхтарі й у більш віддалених від центра районах. Це стало можливим завдяки скасуванню відповідних обмежень з боку уряду», – заявив мер міста Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2024 в 18:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це стало можливим завдяки скасуванням обмежень з боку уряду, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".