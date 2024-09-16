Из-за угрозы РФ для АЭС зима может стать переломной для Украины – POLITICO

Риск поражения Украины в войне этой зимой подтолкнул Вашингтон и Лондон пересмотреть то, как Киев использует поставляемые Западом ракеты большой дальности, однако США по-прежнему опасаются эскалации, пишет POLITICO.

Пока США размышляют над смягчением ограничений на использование Украиной поставляемых Западом ракет большой дальности, чтобы можно было нацеливаться на аэродромы и пусковые площадки ракет в глубине территории России, Украина остается в напряжении.

На данный момент Вашингтон, похоже, пока не готов полностью снять перчатки и позволить Украине бить по российским аэродромам американскими ракетами большой дальности, хотя он может снять ограничения на британские ракеты Storm Shadows, в которых используют американские технологии.

«Я хотел бы увидеть более прямую позицию администрации Байдена, которая скажет, что нет причин, почему Украина не должна давать отпор», — сказал бывший спецпредставитель США в НАТО Курт Волкер. «РФ — это та, кто атакует Украину со всех этих объектов по всей РФ. Но я не думаю, что мы увидим, как Байден разрешит использование американских ракет для удара по российским аэродромам, хотя британцам, возможно, будет разрешено продолжить без возражений США», — добавил он. «Этого будет недостаточно».

И если таков действительно результат этих многонедельных напряженных переговоров, то чиновники украинского энергетического сектора будут среди тех, кто встревожен больше всего.

Они опасаются, что эта грядущая зима может оказаться переломным моментом для Украины в энергетической войне. И это во многом потому, что российские командиры адаптируют свою тактику авиаударов, извлекая уроки из своей предыдущей неудачной кампании бомбардировок с целью обрушить энергетическую систему страны. И недавние поставки иранских баллистических ракет ближнего радиуса действия Fath-360 в РФ помогут им в этом.

Украинские чиновники ожидают, что РФ будет использовать эти ракеты, дальность которых ограничена 120 км, в дополнение к своим планирующим бомбам для поражения логистических и коммуникационных узлов и складов боеприпасов в тылу украинских линий фронта. Это, в свою очередь, позволит РФ использовать свои собственные ракеты большей дальности по гражданской инфраструктуре — в частности, по энергетической системе, в попытке ее разрушить.

Под прицелом оказались ключевые подстанции, подающие высоковольтное электричество на все еще функционирующие украинские атомные электростанции в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске на юге Украины. Если вывести эти подстанции из строя, реакторы придется быстро остановить, иначе это может спровоцировать «ядерный инцидент», сказал эксперт по энергетике Михаил Гончар. И «именно это и хотят сделать русские — ударить по ключевым подстанциям».

В настоящее время 55% энергии Украины вырабатывают три действующие атомные электростанции. Российские ракетные и беспилотные удары уничтожили 9 гигаватт электрогенерирующих мощностей страны — это половина пикового зимнего потребления — при этом 80% тепловой генерации на угольных и газовых электростанциях и треть гидроэнергетических мощностей были уничтожены бомбардировками.

В прошлом году РФ попыталась изолировать эти атомные электростанции, сосредоточившись на деградации украинской передачи энергии. Она нацелилась на распределение среди потребителей и предприятий, но была встречена с характерной украинской изобретательностью и сбита с толку импровизированными ремонтами и перенаправлением.

Однако если парализовать работу трех атомных электростанций, то для Украины игра в энергетической войне будет окончена, ее боеспособность снизится, экономика развалится, а позиции ослабнут, если мирные переговоры когда-либо начнутся.

И по словам официальных лиц в Киеве, именно страх перед таким развитием событий стал одним из факторов, побудивших администрацию Байдена пересмотреть ограничения, в том числе в отношении американских ATACMS и британских Storm Shadows. Вашингтон напрягся, когда в конце августа российские авиаудары начали нацеливаться на основные подстанции, подающие рабочее электричество на атомные электростанции.

Согласно исследованию Центра глобальных исследований Гончара, которое было передано НАТО, российский удар 26 августа стал сигналом этой смены тактики. Он был масштабным — один из крупнейших авиаударов с начала войны почти три года назад — и включал комбинированное использование как иранских беспилотников Shahed, так и крылатых и баллистических ракет российского производства.

«Если нам не дадут возможности нацелиться глубже вглубь РФ и достичь российских аэродромов, наши шансы [пережить] эту зиму не так уж велики», — мрачно отметил Гончар. И Владимир Кудрицкий, бывший генеральный директор украинской национальной сети электропередачи «Укрэнерго», согласен с этой оценкой. В интервью POLITICO он сказал, что есть три фактора, которые окажутся критическими для Украины этой зимой — погода, российские ракеты и способность Украины наносить удары по российским аэродромам для перехвата стратегических бомбардировщиков и истребителей. Больше всего он боится, что это обернется повторением конца 2022 года, когда были опасения, что не удастся поддерживать свет.

Со своей стороны, украинские чиновники надеются, что перспектива краха энергетической системы в конечном итоге перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией.

Конечно, Владимир Путин предсказуемо усилил свою риторику о возможном ядерном ударе на прошлой неделе, когда появились новости о возможном пересмотре ограничений на использование западных ракет большой дальности по территории РФ.

Однако украинские официальные лица утверждают, что такие леденящие кровь ядерные угрозы — бесполезны, и что каждый раз, когда новая система оружия поставлялась или использовалась через границу внутри РФ или запускалась по целям в оккупированном Крыму и Донбассе, они заканчивались ничем.