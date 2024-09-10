Live
  • Вт 10.09.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.09
  • EUR 45.38

США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве

Мир 18:42   10.09.2024
Оксана Якушко
США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве Фото: https://sill-www.army.mil

Во время будущего визита в Киев, который состоится уже на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен расскажет о разрешении на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, заявила журналистка Axios Джулигрейс Бруфке.

Журналистка ссылается на председателя комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят [наносить удары по РФ ракетами ATACMS]», — передает слова Маккола журналистка.

Читайте также: Какой мирный план завершения войны в Украине предложил Джонсон Трампу – DM

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
Подразделения ВС РФ на Харьковском направлении отказываются штурмовать — ВСУ
09.09.2024, 10:36
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
Липцы почти уничтожены, а приграничье на Харьковщине похоже на Волчанск — ВСУ
09.09.2024, 11:19
«Применяют варварскую тактику» — Синегубов об обстрелах Харьковщины
«Применяют варварскую тактику» — Синегубов об обстрелах Харьковщины
10.09.2024, 13:46
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
ISW: войска РФ продвинулись под Купянском
10.09.2024, 08:08
США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве
США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве
10.09.2024, 18:42
Казачья Лопань на Харьковщине осталась без света и связи из-за обстрела
Казачья Лопань на Харьковщине осталась без света и связи из-за обстрела
10.09.2024, 19:01

Новости по теме:

11:07
Если Путин пойдет дальше на Харьковщине, США разрешат ATACMS — Мусиенко
09:52
США определили для Путина «красные линии» на Харьковщине — Мусиенко
18:28
GMLRS и HIMARS, но не ATACMS. Чем будут защищать Харьковщину – WSJ
09:32
ATACMS до 300 км в Украине с марта: ISW сообщил, где их использовали
11:16
Сенатор США пожелал Украине разрушить Крымский мост с помощью ATACMS

Вы читали новость: «США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 18:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время будущего визита в Киев, который состоится уже на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен расскажет о разрешении на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, заявила журналистка Axios Джулигрейс Бруфке.".