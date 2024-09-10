США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве

Во время будущего визита в Киев, который состоится уже на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен расскажет о разрешении на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, заявила журналистка Axios Джулигрейс Бруфке.

Журналистка ссылается на председателя комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.

«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят [наносить удары по РФ ракетами ATACMS]», — передает слова Маккола журналистка.