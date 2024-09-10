США одобрили удары по РФ ракетами ATACMS, сообщит Блинкен в Киеве
Фото: https://sill-www.army.mil
Во время будущего визита в Киев, который состоится уже на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен расскажет о разрешении на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, заявила журналистка Axios Джулигрейс Бруфке.
Журналистка ссылается на председателя комитета иностранных дел Палаты представителей США Майкла Маккола.
«Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы по сути сказать им, что они позволят [наносить удары по РФ ракетами ATACMS]», — передает слова Маккола журналистка.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: ATACMS, Госсекретарь США, рф, сша, удары, Энтони Блинкен;
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- • Дата публикации материала: 10 сентября 2024 в 18:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время будущего визита в Киев, который состоится уже на этой неделе, госсекретарь США Энтони Блинкен расскажет о разрешении на удары дальнобойными ракетами ATACMS по территории РФ, заявила журналистка Axios Джулигрейс Бруфке.".