США схвалили удари по РФ ракетами ATACMS, повідомить Блінкен у Києві

Під час майбутнього візиту до Києва, який відбудеться вже цього тижня, держсекретар США Ентоні Блінкен розповість про дозвіл на удари далекобійними ракетами ATACMS по території РФ, заявила журналістка Axios Джулігрейс Бруфке.

Журналістка посилається на голову комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола.

“Я розмовляв з Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великобританії до Києва, щоб по суті сказати їм, що вони дозволять [завдавати ударів по РФ ракетами ATACMS]”, – передає слова Маккола журналістка.