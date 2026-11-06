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Втекли з полону та тероризували цивільного: двом військовим РФ вручили підозру

Події 11:30   06.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Втекли з полону та тероризували цивільного: двом військовим РФ вручили підозру

Спікер УСБУ у Харківській області Владислав Абдула розповів, що двом військовим РФ вручили підозру. За даними слідства, чоловіки втекли з українського полону та вирушили тероризувати місцевого жителя Ізюмщини. Вони могли змусити його на власному авто доїхати до лінії зіткнення, щоб повернутися в армію і продовжити воювати проти України.

«Йдеться про Михайла Єгорова (позивний «Магадан»), 50-річного стрільця 3 мотострілецького взводу мотострілецької роти мотострілецького батальйону 114 мотострілецького полку 127 мотострілецької дивізії 5 армії Східного військового округу зс рф та Дениса Сімакова (позивний «Лісник»), 24-річного старшого стрільця 1 танкового полку 2 гвардійської мотострілецької Таманської дивізії зс рф. Встановлено, що обидва фігуранти діяли за попередньою змовою разом із ще двома російськими військовими з позивними «Пума» та «Ібрагім», – встановили у СБУ.

За даними слідства, у липні 2026 року окупанти втекли з полону і вирішили повернутися до армії ЗС РФ. Вони увірвалися до приватного будинку мешканця Ізюмщини. Переконавшись, що чоловік – цивільний, вони почали чинити на нього психологічний тиск та змусили сісти за кермо свого авто.

Погрожуючи зброєю, російські військові наказали потерпілому перевозити їх у напрямку лінії бойового зіткнення. Під час поїздки вони неодноразово погрожували українцю фізичною розправою та вбивством у разі невиконання їхніх вказівок. У подальшому зловмисники пригрозили потерпілому стратою членів його родини, якщо він повідомить про злочин правоохоронцям або військовим та залишили автомобіль“, – передає Абдула.

Пізніше під час зіткнення з воїнами ЗСУ Дениса Сімакова затримали. Інший підозрюваний – переховується.

“На підставі зібраних доказів Служба безпеки повідомила обом рашистам про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб), «Магадану» про підозру було повідомлено заочно”, – зазначили у прокуратурі.

Один із підозрюваних перебуває у СІЗО, іншого – розшукують. Їм загрожує до 12 років у в’язниці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 11:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спікер УСБУ у Харківській області Владислав Абдула розповів, що двом військовим РФ вручили підозру.".