По авто копів у Дергачах вдарили росіяни: які наслідки (доповнено)
Напередодні, 5 листопада, росіяни вдарили безпілотником по службовій автівці копів у Дергачах, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Доповнено об 11:03. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що по авто поліцейських ударив БпЛА типу “герань”.
Внаслідок “прильотів” постраждали двоє правоохоронців.
“Поліцейські, здійснюючи превентивні заходи, прибули на об’єкт з метою попередження його представників про ймовірне вогневе ураження їхнього об’єкту противником. Під час перебування правоохоронців на місці ворог завдав удару реактивним безпілотним літальним апаратом”, – розповіли в поліції.
Внаслідок “прильоту” пошкоджене службове авто Renault. Поранення отримали двоє поліцейських – одного з них госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.