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По авто копів у Дергачах вдарили росіяни: які наслідки (доповнено)

Події 11:03   06.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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По авто копів у Дергачах вдарили росіяни: які наслідки (доповнено)

Напередодні, 5 листопада, росіяни вдарили безпілотником по службовій автівці копів у Дергачах, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Доповнено об 11:03. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що по авто поліцейських ударив БпЛА типу “герань”.

Внаслідок “прильотів” постраждали двоє правоохоронців.

Поліцейських поранили на Харківщині

“Поліцейські, здійснюючи превентивні заходи, прибули на об’єкт з метою попередження його представників про ймовірне вогневе ураження їхнього об’єкту противником. Під час перебування правоохоронців на місці ворог завдав удару реактивним безпілотним літальним апаратом”, – розповіли в поліції.

Внаслідок “прильоту” пошкоджене службове авто Renault. Поранення отримали двоє поліцейських – одного з них госпіталізували у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2026 в 11:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 5 листопада, росіяни вдарили безпілотником по службовій автівці копів у Дергачах, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області.".