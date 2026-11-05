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За тиждень у Харкові люди понад дві тисячі разів застрягали у ліфтах

Суспільство 11:46   05.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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За тиждень у Харкові люди понад дві тисячі разів застрягали у ліфтах Фото: ХМР

У пресслужбі мерії розповіли, що за тиждень фахівці СКП “Харківміськліфт” понад дві тисячі разів визволяли людей з ліфтів. Здебільшого люди застрягли через відключення електрики.

На підприємстві пояснили: через несподівані та масові відключення відреагувати оперативно на всі заявки неможливо. З огляду на це харків’янам краще не користуватися ліфтами, а пересуватися сходами.

“Загалом за тиждень бригади підприємства опрацювали понад 4,1 тисячі заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Крім того, за цей період після ремонту відновили роботу семи ліфтів, а ще чотири запустили в тестовому режимі в будинку на вул. Леся Сердюка, пошкодженому внаслідок обстрілів”, – зазначили у міськраді.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У пресслужбі мерії розповіли, що за тиждень фахівці СКП “Харківміськліфт” понад дві тисячі разів визволяли людей з ліфтів.".