За тиждень у Харкові люди понад дві тисячі разів застрягали у ліфтах

У пресслужбі мерії розповіли, що за тиждень фахівці СКП “Харківміськліфт” понад дві тисячі разів визволяли людей з ліфтів. Здебільшого люди застрягли через відключення електрики.

На підприємстві пояснили: через несподівані та масові відключення відреагувати оперативно на всі заявки неможливо. З огляду на це харків’янам краще не користуватися ліфтами, а пересуватися сходами.

“Загалом за тиждень бригади підприємства опрацювали понад 4,1 тисячі заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Крім того, за цей період після ремонту відновили роботу семи ліфтів, а ще чотири запустили в тестовому режимі в будинку на вул. Леся Сердюка, пошкодженому внаслідок обстрілів”, – зазначили у міськраді.