Какой мирный план завершения войны в Украине предложил Джонсон Трампу – DM

Границы 2022 года, украинцы вместо американцев на базах НАТО в Европе, вступление в НАТО – такой мирный план для завершения войны «на правильных условиях для Украины и Запада» опубликовал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в авторской колонке для Daily Mail. Именно это завершение войны предложил Джонсон кандидату в президенты США Дональду Трампу.

Поговорив с Дональдом Трампом на этой неделе, я более чем когда-либо убедился в том, что у него хватит сил и смелости все исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное распространение конфликта.

Что бы ни говорили некоторые другие республиканцы об Украине в прошлом, я считаю, что Трамп понимает реальность: поражение Украины станет огромным поражением для Америки. Речь идет не только об угасании свободы и демократии, этих кардинальных американских ценностей, и порабощении украинского народа — хотя этот результат был бы мрачным сам по себе.

Речь идет о долгосрочных последствиях победы Путина; о практическом эффекте этой катастрофы для Европы, Америки и мира. Если Путин победит в Украине, он, конечно, не остановится на этом.

Посмотрите на карту; послушайте леденящие душу вещи, которые сейчас говорит российский президент, — его перевернутое с ног на голову понимание истории Польши и причин начала Второй мировой войны.

Путин ясно дал понять, что считает распад СССР — по его собственным словам — «крупнейшей катастрофой 20-го века» и хочет его восстановить.

Он не просто пойдет на Грузию, а на все российское «ближнее зарубежье». Он уже начал гитлеровские обличения обращения с русскоязычными в Прибалтике. Где это закончится?

Если станет ясно, что НАТО подвело Украину, а Америка потерпела неудачу, то кто будет уверен, что альянс будет отстаивать интересы своих членов?

Пока Путин дестабилизирует всю Восточную Европу, уничтожает достижения Рональда Рейгана и сводит на нет урегулирование, начатое после холодной войны, его китайские партнеры и пособники будут только рады захватить Тайвань, в то время как «Хезболла» атакует Израиль.

Внезапно мы можем оказаться на пороге поистине ужасающего конфликта, в котором американцы окажутся перед выбором: либо отказаться от всех претензий на мировое лидерство, либо заплатить триллионы долларов, чтобы восстановить порядок и снова отправить молодых американцев умирать за границу на чужой земле.

Это ужасная перспектива, и все же ее можно было бы предотвратить сравнительно незначительной ценой, без потерь среди американцев, если бы мы — Запад во главе с США — решительно выступили за свободу на Украине.

Украинцы показали, что могут победить и победят. Даже сегодня они снова оттесняют Путина в Харьковской области и наносят огромный урон русским в Донецке. Их героизм невероятен. Но война длится слишком долго, и цена ее огромна — в жизнях, в экономических страданиях и нестабильности.

Я верю, что Трамп может положить этому конец — на правильных для Украины и Запада условиях. Подчеркиваю, что не могу быть уверен, что именно он сделает, если его выберут. Но это то, что он мог бы сделать.

Он мог бы заключить для мира большую сделку, в которой Путин в конечном итоге убедится, что будущее Украины — быть свободной, суверенной и независимой европейской страной; а это означает двухэтапный подход.

Первый шаг — укрепить руку Запада и укрепить Украину. За последние два года мы постоянно желали украинцам цели — победы — не желая им средств.

Мы хронически медлили с предоставлением им необходимого снаряжения. И даже сейчас мы накладываем нелепые ограничения на то, как они могут его использовать, так что украинцам приходится сражаться с одной рукой, связанной за спиной.

В настоящее время русские используют планирующие авиабомбы, чтобы нанести значительный ущерб украинским позициям. Но украинцы не могут ответить, потому что США не разрешают им использовать ATACMS для поражения российских аэродромов, а Великобритания, к сожалению, не позволяет им использовать Storm Shadow.

Трамп мог бы просто сделать то, что ему кажется естественным — положить конец бюрократической неразберихе и проволочкам, дать украинцам необходимые им разрешения, а затем, когда Путина снова оттеснят, предложить сделку.

Путину придется отступить как минимум до границ, существовавших до вторжения в 2022 году, а чтобы избежать будущих конфликтов и неопределенности, остальную часть Украины необходимо будет признать свободной страной, способной выбирать свою судьбу в рамках ЕС и НАТО и абсолютно готовой к скорейшему вступлению.

У украинцев под ружьем находится более миллиона человек. Теперь они хорошо привыкли работать с оборудованием НАТО, и они являются самой эффективной антироссийской силой в мире. Когда война закончится, нет никаких причин, по которым украинские силы не должны будут заменить часть из 70 000 американских солдат, которые все еще находятся в Европе.

Это позволило бы Трампу сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев сделать больше для собственной обороны: это одна из его ключевых целей.

Что Россия получит взамен? Ну, я считаю, что есть всевозможные стимулы, которые могут сработать с Путиным. Он, конечно, сможет заявить, что «специальная военная операция» — она же вторжение — прошла успешно, и что он денацировал Украину. Могут быть особые меры защиты для носителей русского языка.

Прежде всего, с приходом Трампа в Белый дом появилась реальная перспектива некоего глобального сближения с РФ, а с Путиным — возврата к тем временам, когда РФ была уважаемым партнером «Большой восьмерки» и даже НАТО.

Но есть только один способ достичь этого результата — силой. Вашингтону при Трампе придется показать, что международные границы необходимо уважать, и что СССР невозможно восстановить силой.

Это означает полную поддержку украинцев. Если бы Трамп был в Белом доме, я не думаю, что Путин был бы столь безрассудным и преступным, чтобы вторгнуться в Украину.

Никогда не забывайте, что именно Трамп, а не Обама или Байден, передал украинцам противотанковое оружие Javelin, которое сыграло столь важную роль в битве за Киев в 2022 году. У Трампа уже есть опыт решительного военного вмешательства в интересах украинской демократии.

Если и когда он вернется к власти, в конце этого года, у Трампа будет огромный шанс — не только исправить наследие своего предшественника, но и повести мир вперед. Дональд Трамп видит риск: поражение Украины обернется огромными долгосрочными издержками для Америки и мира.

С другой стороны, победа Украины — при правильном подходе — могла бы проложить путь, как это ни парадоксально, к новым и гораздо лучшим отношениям с РФ. Это была бы большая победа, как для Америки, так и для всего мира.