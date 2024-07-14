Покушение на Трампа на митинге: стрелка ликвидировали и опознали (видео) — СМИ
Бывший президент Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в субботу в Пенсильвании, но он чувствует себя «хорошо», заявили в его кампании, сообщает Голос Америки.
Бывший президент и вероятный кандидат от Республиканской партии только начал выступать на митинге, стартовавшем 18 часов вечера по местному времени, когда в толпе послышались звуки, похожие на звуки выстрелов.
На кадрах телевизионной трансляции было видно, как Трамп потянулся правой рукой к голове, на лице его появилась кровь. Агенты по его охране бросились на сцену и быстро вывели его к безопасности.
Инцидент официально назвали попыткой убийства бывшего президента, но мотив до сих пор неизвестен, – сказал во время брифинга для СМИ Кевин Роджек, специальный агент офиса ФБР в Питтсбурге.
ФБР идентифицировало стрелка на митинге Трампа как Томаса Мэтью Крукса, сообщает CNN.
Согласно публичным данным, стрелок, пытавшийся убить бывшего президента Дональда Трампа, был 20-летним зарегистрированным республиканцем, который ранее сделал небольшой взнос в пользу группы, связанной с демократами.
Томас Мэтью Крукс жил в пригороде Питтсбурга Бетел-Парк, примерно в 35 милях к югу от места проведения митинга Трампа, где, по словам сотрудников правоохранительных органов, он стрелял в бывшего президента.
По данным местных СМИ, он окончил среднюю школу Бетел-Парк в 2022 году.
Злоумышленник открыл огонь по Трампу, находясь на крыше соседнего здания за пределами периметра безопасности митинга, после чего был убит агентами Секретной службы. На его теле не было никаких документов, удостоверяющих личность, поэтому агентам пришлось «провести анализ ДНК и получить биометрическое подтверждение», — заявил спецагент Кевин Роджек.
Один из участников митинга погиб, двое других получили тяжелые ранения.
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- Категории: Мир, Происшествия; Теги: выборы президента США, Дональд Трамп, митинг, покушение, стрелок, сша, ФБР;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший президент Дональд Трамп был ранен во время предвыборного митинга в субботу в Пенсильвании, но он чувствует себя «хорошо», заявили в его кампании, сообщает Голос Америки.".