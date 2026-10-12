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«Ныть, что нас предали, легко. Уважения это не прибавляет» — комбат

Мир 10:35   12.10.2026
Роман Ковалев
комбат
43-я ОМБр
«Ныть, что нас предали, легко. Уважения это не прибавляет» — комбат Фото: Роман Ковалев/Facebook

Если мы сделаем так, что россия физически не сможет выполнить обязательства по новому соглашению, то одним ударом бьем по двум. По Путину — как по врагу… По Трампу — репутационно, как по человеку, который пошел договариваться с агрессором, а на выходе получает неработающее соглашение. На виду у всего мира. Украина в очередной раз заявит о своей субъектности. Ныть, что нас предали, легко. Уважения это не прибавляет. Уважение вызывает действие. Израиль не жалуется на невыгодные ему договоренности. Он делает так, чтобы они не работали.

Автор: Роман Ковалев, комбат, 43-я ОМБр

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  • • Дата публикации материала: 12 октября 2026 в 10:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Роман Ковалев, комбат, 43-я ОМБр в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Если мы сделаем так, что россия физически не сможет выполнить обязательства по новому соглашению, то одним ударом бьем по двум.…".