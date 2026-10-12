«Ныть, что нас предали, легко. Уважения это не прибавляет» — комбат

Если мы сделаем так, что россия физически не сможет выполнить обязательства по новому соглашению, то одним ударом бьем по двум. По Путину — как по врагу… По Трампу — репутационно, как по человеку, который пошел договариваться с агрессором, а на выходе получает неработающее соглашение. На виду у всего мира. Украина в очередной раз заявит о своей субъектности. Ныть, что нас предали, легко. Уважения это не прибавляет. Уважение вызывает действие. Израиль не жалуется на невыгодные ему договоренности. Он делает так, чтобы они не работали.