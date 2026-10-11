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Трамп верит, что Путин хочет мира, а Зеленский против: что предложил президент

Политика 13:42   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Трамп верит, что Путин хочет мира, а Зеленский против: что предложил президент Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: ВСУ остановят удары по НПЗ в России только, если агрессор перестанет атаковать энергетические объекты. 

Он напомнил, что реальная причина продолжения войны в Украине – Россия. Прекратить взаимные атаки можно уже сегодня. Но враг не собирается останавливать обстрелы энергетической инфраструктуры.

«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с настоящими гарантиями», – сказал Зеленский.

9 октября, пока украинская переговорная группа находилась в Майами, президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. После чего стало известно о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщала «Европейская правда».

Он также назвал переговоры с Путиными «чрезвычайно успешными». Так РФ немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 тысяч тонн – в течение ноября, а 1 млн тонн – сразу после этого.

После чего украинская переговорная группа досрочно окончила работу и выехала в Украину. А Трамп тем временем начал утверждать в комментариях журналистам: Путин якобы очень хочет закончить начатую им же войну. Мешает лишь Зеленский, передает слова президента США издание «Европейская правда».

«Он хотел бы, чтобы было достигнуто соглашение. Президент Путин очень хотел бы, чтобы было достигнуто соглашение», – сказал Трамп.

Именно Зеленский мог бы закончить войну на более выгодных условиях еще два года назад, считает Трамп. Поэтому, уверен он, достигнуть мира можно лишь выборами нового президента.

«Это война, которая никогда не должна была начаться. И я считаю, что пришло время Украине избрать нового президента», – сказал он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 13:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский заявил: ВСУ остановят удары по НПЗ в России только, если агрессор перестанет атаковать энергетические объекты. ".