«Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали

Утром 11 октября Харьков вновь атаковали оккупанты. Первый удар зафиксировали около 11:10 в Киевском районе, уточнил мэр Игорь Терехов.

По его информации, беспилотник ударил по многоэтажному дому в Киевском районе. Данных о разрушениях и пострадавших нет, добавил городской голова.

Новость будет дополняться.

Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы информировали о беспилотниках в области. Потом – о пусках ракет «Бандероль». После чего российская «молния» летела в районе Казачьей Лопани. БпЛА продолжают кружить над регионом.

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