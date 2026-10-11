«Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали
Утром 11 октября Харьков вновь атаковали оккупанты. Первый удар зафиксировали около 11:10 в Киевском районе, уточнил мэр Игорь Терехов.
По его информации, беспилотник ударил по многоэтажному дому в Киевском районе. Данных о разрушениях и пострадавших нет, добавил городской голова.
Новость будет дополняться.
Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы информировали о беспилотниках в области. Потом – о пусках ракет «Бандероль». После чего российская «молния» летела в районе Казачьей Лопани. БпЛА продолжают кружить над регионом.