Live
  • Вс 11.10.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.85
  • EUR 50.14

«Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали

Происшествия 11:32   11.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали

Утром 11 октября Харьков вновь атаковали оккупанты. Первый удар зафиксировали около 11:10 в Киевском районе, уточнил мэр Игорь Терехов.

По его информации, беспилотник ударил по многоэтажному дому в Киевском районе. Данных о разрушениях и пострадавших нет, добавил городской голова.

Новость будет дополняться.

Отметим, до этого мониторинговые ТГ-каналы информировали о беспилотниках в области. Потом – о пусках ракет «Бандероль». После чего российская «молния» летела в районе Казачьей Лопани. БпЛА продолжают кружить над регионом.

Читайте также: Синегубов показал последствия удара по поликлинике в Слободском районе

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 11 октября: как прошла ночь, бои
Новости Харькова — главное 11 октября: как прошла ночь, бои
11.10.2026, 08:36
Первые минуты после удара по поликлинике в Харькове показали копы (видео)
Первые минуты после удара по поликлинике в Харькове показали копы (видео)
10.10.2026, 20:38
Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту
Автобус будет курсировать в центре Харькова по измененному маршруту
10.10.2026, 21:41
Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону
Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону
11.10.2026, 08:46
Отстал от родителей: в Люботине в лесу потерялся 10-летний мальчик
Отстал от родителей: в Люботине в лесу потерялся 10-летний мальчик
11.10.2026, 09:30
«Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали
«Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали
11.10.2026, 11:32

Новости по теме:

11.10.2026
Синегубов показал последствия удара по поликлинике в Слободском районе
11.10.2026
Синегубов сообщил о последствиях российских ударов по региону
11.10.2026
Враг пытался прорваться на Харьковщине 11 раз: где было сложнее
11.10.2026
В Брянске – угроза обвала дома, не работает дата-центр «Яндекса»: удары по РФ
11.10.2026
Новости Харькова — главное 11 октября: как прошла ночь, бои


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Прилеты» в Харькове: по городу ударил БпЛА, Терехов сообщил детали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 октября 2026 в 11:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 11 октября Харьков вновь атаковали оккупанты. Первый удар зафиксировали около 11:10 в Киевском районе, уточнил мэр Игорь Терехов.".