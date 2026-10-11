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“Прильоти” в Харкові: по місту вдарив БпЛА, Терехов повідомив деталі

Події 11:32   11.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Прильоти” в Харкові: по місту вдарив БпЛА, Терехов повідомив деталі

Зранку 11 жовтня Харків знову атакували окупанти. Перший удар зафіксували близько 11:10 у Київському районі, уточнив мер Ігор Терехов.

За його інформацією, безпілотник ударив по багатоповерховому будинку в Київському районі. Даних про руйнування та постраждалих немає, додав міський голова.

Новина доповнюватиметься.

Зазначимо, що до цього моніторингові ТГ-канали інформували про безпілотники в області. Потім – про запуски ракет “бандероль”. Після чого російська “молния” летіла в районі Козачої Лопані. Наразі БпЛА продовжують кружляти над регіоном.

Читайте також: Синєгубов показав наслідки удару по поліклініці у Слобідському районі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2026 в 11:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 11 жовтня Харків знову атакували окупанти. Перший удар зафіксували близько 11:10 у Київському районі, уточнив мер Ігор Терехов.".