“Прильоти” в Харкові: по місту вдарив БпЛА, Терехов повідомив деталі

Зранку 11 жовтня Харків знову атакували окупанти. Перший удар зафіксували близько 11:10 у Київському районі, уточнив мер Ігор Терехов.

За його інформацією, безпілотник ударив по багатоповерховому будинку в Київському районі. Даних про руйнування та постраждалих немає, додав міський голова.

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Зазначимо, що до цього моніторингові ТГ-канали інформували про безпілотники в області. Потім – про запуски ракет “бандероль”. Після чого російська “молния” летіла в районі Козачої Лопані. Наразі БпЛА продовжують кружляти над регіоном.