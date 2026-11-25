У Харківській облпрокуратурі встановили, що 25 листопада близько 06:00 російський FPV-дрон атакував авто біля села Федорівка Чугуївського району.

Внаслідок удару загинув 66-річний водій авто, ще семеро людей – постраждали. Їм уже надають медичну допомогу, уточнили правоохоронці.

“За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що три атаки РФ відбили українські захисники за добу на Харківщині.