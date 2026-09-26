Росіяни ракетою розбили будинок на Чугуївщині: серед постраждалих діти (фото)

Четверо людей, серед яких двоє дітей, постраждали внаслідок ракетного удару росіян по селу Леб’яже Чугуївського району.

Військові РФ вдарили по населеному пункту ракетою РСЗВ, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок вибуху частково зруйнований двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, а в навколишніх будівлях вибито вікна та пошкоджено двері. Також пошкоджень зазнали близько 15 автомобілів, які перебували поруч з епіцентром удару.

Серед постраждалих — 56-річний чоловік, 33-річна жінка та двоє хлопчиків віком 5 і 12 років. У них медики діагностували гостру реакцію на стрес.