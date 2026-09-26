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Дрон ударив по Харкову: Терехов повідомив про “приліт” біля окружної

Події 16:42   26.09.2026
Олена Нагорна
Дрон ударив по Харкову: Терехов повідомив про “приліт” біля окружної Фото: ХМР

Російський дрон вдень 26 вересня влучив у Шевченківському районі Харкова – поряд з окружною дорогою, на відкритій території.

Минулося без постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов о 16:15.

Про FPV у районі Олексіївки та окружної дороги попереджали моніторингові канали.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 26 вересня росіяни атакували Харків безпілотниками «Герань». За даними облпрокуратури, у Салтівському районі зафіксували два влучання — у дорожнє покриття та тротуар. Поранення та травми отримали шестеро людей. Пошкоджені житлові будинки, приміщення університетів, автомобілі. У Київському районі спалахнула будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень внаслідок російських атак.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2026 в 16:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський дрон вдень 26 вересня влучив у Шевченківському районі Харкова – поряд з окружною дорогою, на відкритій території.".