Дрон ударив по Харкову: Терехов повідомив про “приліт” біля окружної

Російський дрон вдень 26 вересня влучив у Шевченківському районі Харкова – поряд з окружною дорогою, на відкритій території.

Минулося без постраждалих, повідомив мер Ігор Терехов о 16:15.

Про FPV у районі Олексіївки та окружної дороги попереджали моніторингові канали.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у ніч проти 26 вересня росіяни атакували Харків безпілотниками «Герань». За даними облпрокуратури, у Салтівському районі зафіксували два влучання — у дорожнє покриття та тротуар. Поранення та травми отримали шестеро людей. Пошкоджені житлові будинки, приміщення університетів, автомобілі. У Київському районі спалахнула будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень внаслідок російських атак.