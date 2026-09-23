Сьогодні 23 вересня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – День осіннього рівнодення. 23 вересня 1338 року відбулася битва при Арнемейдені – перший морський бій у Європі із застосуванням артилерії. У 1846-му відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун. У 1872-му народилася знаменита українська оперна співачка Соломія Крушельницька. У 1913-му Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море. У 1932-му утворили Саудівську Аравію. У 1944-му почалося переселення українців з Польщі до УРСР та поляків – у зворотному напрямку. У 2008-му презентували операційну систему “Android”.

Свята та пам’ятні дати 23 вересня

Сьогодні – День осіннього рівнодення.

23 вересня у світі – Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми, Міжнародний день жестової мови, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи.

Також сьогодні: День освітніх технологій, День шашок, День святкування бісексуальності, День зеленої кави.

Відео створено з використанням ШІ

23 вересня в історії

23 вересня 1338 відбулася битва при Арнемейдені. Історичною її роблять два факти.

“Битва при Арнемейдені 23 вересня 1338 року була не лише першою морською битвою Столітньої війни, але й першою зафіксованою європейською морською битвою з використанням артилерії, хоча й у дуже обмеженому масштабі – англійський корабель “Крістофер” мав три гармати та одну ручну вогнепальну зброю”, – відзначає британське Товариство морських досліджень.

Столітня війна на той час тривала лише рік, і були живі ті, хто її почав. Англійський король Едуард III, який заявив претензії на французький престол, шукав джерела доходів, щоб фінансувати свої воєнні задуми. Одним із головних прибуткових бізнесів Англії на той час була торгівля вовною. Саме цей цінний вантаж перевозили на продаж до Антверпена п’ять англійських кораблів. Невелику торгову ескадру атакував потужний французький морський флот (48 галерей) під командуванням двох адміралів. Англійський корабель “Крістофер” пустив у хід гармати. Проте сили були нерівними – і кораблі, і цінний вантаж французи захопили. Полонених англійських моряків убили.

23 вересня 1846 року вчені відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун. Докладніше.

23 вересня 1872 року народилася всесвітньо відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Докладніше.

23 вересня 1913 року французький авіатор Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море. Докладніше.

23 вересня 1932 року – день заснування Саудівської Аравії. Цього дня перший король країни Абдель Азіз ібн Сауд (тому вона й Саудівська) об’єднав перші два регіони країни. Докладніше.

23 вересня 1944 року почалося переселення українців із Польщі до УРСР, а поляків із території, що увійшла до складу радянської України – навпаки, до Польщі. Докладніше.

23 вересня 2008 року презентували операційну систему “Android”, яка зараз встановлена ​​в більшості смартфонів у світі. Докладніше.

Церковне свято 23 вересня

23 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Зачаття Йоана Предтечі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 вересня йде дощ, то до кінця місяця буде тепло.

Сонячний день передбачає дощ наприкінці вересня.

Що не можна робити 23 вересня

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна перераховувати гроші в гаманці.

День не підходить для прийняття важливих рішень.