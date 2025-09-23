Сьогодні 23 вересня: яке свято та день в історії

23 вересня 2008 року презентували операційну систему “Android”. У 1944-му почалося переселення українців з Польщі до УРСР та поляків – у зворотному напрямку. У 1932-му утворили Саудівську Аравію. У 1913-му Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море. У 1872-му народилася знаменита українська оперна співачка Соломія Крушельницька. У 1846-му відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун.

Свята та пам’ятні дати 23 вересня

23 вересня у світі – Міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками й дітьми, Міжнародний день жестової мови, День боротьби з незавершеністю дітьми середньої школи.

Також сьогодні: День освітніх технологій, День шашок, День святкування бісексуальності, День зеленої кави.

23 вересня в історії

23 вересня 1846 року вчені відкрили восьму планету Сонячної системи – Нептун. Докладніше.

23 вересня 1872 року народилася всесвітньо відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Докладніше.

23 вересня 1913 року французький авіатор Ролан Гаррос першим перелетів через Середземне море. Докладніше.

23 вересня 1932 року – день заснування Саудівської Аравії. Цього дня перший король країни Абдель Азіз ібн Сауд (тому вона й Саудівська) об’єднав перші два регіони країни. Докладніше.

23 вересня 1944 року почалося переселення українців із Польщі до УРСР, а поляків із території, що увійшла до складу радянської України – навпаки, до Польщі. Докладніше.

23 вересня 2008 року презентували операційну систему “Android”, яка зараз встановлена ​​в більшості смартфонів у світі.

“Станом на липень 2025 року, Android займає 72,46% світового ринку. Наразі активними є понад 1 мільярд iPhone та понад 3 мільярди пристроїв Android. У другому кварталі 2025 року Samsung поставила 58 мільйонів смартфонів Android, що становить 19,7% світового ринку смартфонів, тоді як Apple поставила 46,4 мільйона пристроїв iOS, що становить 15,7%”, – наводить свіжу статистику ресурс Backlinko.

Компанія “Android Inc.” з’явилася за п’ять років до презентації її знаменитого продукту. Її заснували в Каліфорнії (у Пало-Альто) у 2003 році Енді Рубін та Кріс Вайт. Спочатку вони планували створити операційну систему не для телефонів, а для цифрових камер. Однак переконати інвесторів вкластися у цей проєкт не змогли та поступово переорієнтувалися на розробку операційної системи для телефонів. Назву “Android” взяли тому, що Енді Рубін на той час володів доменним ім’ям android.com. Стартап якийсь час “не злітав” – настільки, що засновники могли залишитися без офісу через несплату оренди. Їх врятував друг Рубіна Стів Перлман (на той час вже успішний стартапер з досвідом роботи в Apple та Microsoft). Він просто приніс 10 тисяч доларів готівкою та перерахував гроші на рахунок компанії (ця сума не відома). При цьому від частки в Android Перлман відмовився – пізніше він пояснював, що просто хотів допомогти другу та вірив в його ідею.

Життя стартаперів радикально змінилося після того, як їхній проєкт зацікавив гіганта – компанію “Google”. У липні 2005 року Google придбала Android Inc. за 50 млн доларів. У 2010 році тодішній віцепрезидент Google Девід Лоуї зізнавався, що це була “найкраща угода Google за всю історію”. Енді Рубін, Кріс Уайт та їхні партнери разом зі своїм дітищем перейшли на роботу до Google. Навколо цього було чимало чуток – здебільшого про те, що Google хоче вийти на ринок смартфонів. У наступні роки концепція майбутньої ОС “Android” еволюціонувала. Її розробляли з урахуванням ядра Linux. Передбачалося, що система працюватиме на кнопкових мобільних телефонах. Але у 2007 році вийшов iPhone – і швидко стало зрозумілим, що майбутнє за сенсорними екранами. Android довелося доопрацювати. Першим смартфоном, який надійшов у продаж з ОС “Android”, став HTC Dream. Його вихід анонсували на 23 вересня 2008 року. І в цей само день розробники Android разом із керівництвом Google провели пресконференцію на станції метро в Нью-Йорку, де презентували операційну систему.

Церковне свято 23 вересня

23 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Зачаття Йоана Предтечі. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 вересня йде дощ, то до кінця місяця буде тепло.

Сонячний день передбачає дощ наприкінці вересня.

Що не можна робити 23 вересня

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна перераховувати гроші в гаманці.

День не підходить для прийняття важливих рішень.