Сьогодні 10 травня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні – День матері. 10 травня 1291 року шотландська знать припустилася помилки, яка коштувала державі тимчасової втрати суверенітету. У 1774-му на престол Франції зійшов король Людовик XVI. У 1775-му в США відкрився Другий Континентальний конгрес. У 1940-му НКВСники стратили холодноярського отамана Якова Водяного. Того ж дня війська Німеччини увірвалися до Бельгії, Нідерландів та Люксембургу, а у Великій Британії у відставку подав прем’єр-міністр Невілл Чемберлен. У цей день 2022-го Сили оборони звільнили чотири населені пункти в Харківській області. У 2024-му російська армія вдруге прорвала кордон із Харківщиною та розпочала “наступ на Харків”.

Свята та пам’ятні дати 10 травня

Друга неділя травня – це День матері в Україні та Міжнародний день матері.

10 травня у світі – Всесвітній день руху для здоров’я, Всесвітній день птахівництва та Міжнародний день вітряка.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з системним червоним вовчаком, День океану-матері, День довіри своїй інтуїції, Міжнародний день арганії (це корисне дерево, яке росте тільки в Марокко).

10 травня в історії

10 травня 1291 року шотландська знать припустилася помилки, яка коштувала державі тимчасової втрати суверенітету. Шотландські магнати погодилися визнати верховенство короля Англії Едуарда I, щоб той виступив арбітром у “Великій справі” (розв’язання питання престолонаступництва в країні). Звичайно, це розглядали як тимчасовий крок – до того моменту, коли короля Шотландії буде обрано. Проте Едуард I користувався моментом. Він трактував рішення шотландців як визнання своєї влади над країною.

Англійський король виконав свою місію: зібрав понад сотню “аудиторів”, які дійшли висновку, що корону має успадкувати Джон Балліол. Його коронували. Але Едуард I продовжував ставитись до Шотландії як до своєї провінції. Наприклад, ігноруючи короля, сам розглядав місцеві судові справи, намагався викликати Балліола до Лондона як свого васала. Ця ситуація двовладдя тривала до моменту, коли англієць зажадав, щоб Шотландія надала йому свої війська для війни з Францією. Робити це шотландці не були налаштовані та уклали договір з ворогами Едуарда французами (відомий як Старий союз). Тоді Едуард I очолив вторгнення на територію Шотландії, розв’язавши тривалу та криваву війну. Героєм того протистояння згодом став лицар Вільям Воллес (добре відомий широкому загалу за фільмом Мела Гібсона “Хоробре серце”). Протистояння призвело до відновлення незалежності Шотландії. Її очолив інший король – Роберт Брюс.

10 травня 1774 року на престол Франції зійшов король Людовик XVI, під час правління якого розпочалася Велика французька революція. Докладніше.

10 травня 1775 року в США відкрився Другий Континентальний конгрес, який виконував функції американського уряду під час Війни за незалежність США, а згодом проголосив Декларацію про незалежність. Докладніше.

10 травня 1940 року НКВСники стратили холодноярського отамана Якова Водяного. Докладніше.

10 травня 1940 року війська нацистської Німеччини увірвалися одночасно в три європейські країни: Бельгію, Нідерланди та Люксембург. Докладніше.

10 травня 1940 року паралельно з вторгненням німців до європейських країн відбулися радикальні зміни в керівництві Великої Британії. У відставку подав прем’єр Невілл Чемберлен. Докладніше.

10 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення сіл Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак у Харківській області.

10 травня 2024 року російська армія розпочала другий за цю війну “наступ на Харків”, який не приніс окупантам шаленого успіху, проте призвів до повного знищення Вовчанська, Липців та низки менших прикордонних населених пунктів. Докладніше.

Церковне свято 10 травня

10 травня вшановують пам’ять апостола Симона Зилота. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо трава вранці без роси, то ввечері буде дощ.

Якщо ввечері туман – буде потепління.

Що не можна робити 10 травня

Не можна нічого сіяти та саджати.

Не варто ввечері виходити з дому.