Понад 30 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов

Суспільство 09:01   09.05.2026
Вікторія Яковенко
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу в селі Рясне постраждав 59-річний чоловік.

“Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який 4 травня постраждав у селі Іванівка Чугуївського району”, – зазначив голова ХОВА.

Ворог випустив на регіон: два БпЛА типу “Герань-2”, три “ланцети”, сім “молний”, чотири FPV-дрони, тип ще 16 БпЛА встановлюють.

У Богодухівському районі внаслідок ударів пошкоджені їдальня, приватний будинок, шість приватних будинків, електромережі, п’ять автомобілів, ринок, ресторан.

У Куп’янському районі – три приватні будинки, в Ізюмському – три будинки та залізнична інфраструктура, у Харківському – чотири приватні будинки, у Лозівському – дім, у Чугуївському – елеватор та цивільне підприємство.

Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.

  • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 09:01;

