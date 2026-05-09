Понад 30 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 17 населених пунктів Харківської області, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілу в селі Рясне постраждав 59-річний чоловік.
“Також медики надали допомогу 75-річному чоловіку, який 4 травня постраждав у селі Іванівка Чугуївського району”, – зазначив голова ХОВА.
Ворог випустив на регіон: два БпЛА типу “Герань-2”, три “ланцети”, сім “молний”, чотири FPV-дрони, тип ще 16 БпЛА встановлюють.
У Богодухівському районі внаслідок ударів пошкоджені їдальня, приватний будинок, шість приватних будинків, електромережі, п’ять автомобілів, ринок, ресторан.
У Куп’янському районі – три приватні будинки, в Ізюмському – три будинки та залізнична інфраструктура, у Харківському – чотири приватні будинки, у Лозівському – дім, у Чугуївському – елеватор та цивільне підприємство.
Нагадаємо, ввечері 8 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони отримали згоду РФ провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000. Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, постраждалий, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 09:01;