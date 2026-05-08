Троє дітей постраждали через обстріли Харківщини за добу – Синєгубов

Харків, а також 17 населених пунктів області обстріляв ворог за добу. Через “прильоти” постраждали десять людей, серед них – троє дітей. Про це 8 травня повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали чоловіки 60 і 42 років, жінки 72, 47, 34 років, двоє 7-річних дівчаток і 15-річна дівчина; у с. Братениця Богодухівської громади постраждав 62-річний чоловік; у сел. Старий Салтів зазнав поранень 54-річний чоловік. Також медики надали допомогу трьом людям, які постраждали 6 травня: 32-річна жінка і 52-річний чоловік – у м. Ізюм, 57-річна жінка – у с. Яремівка Оскільської громади. Внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Осинове Куп’янської громади зазнав поранень 53-річний чоловік”, – пише Синєгубов.

По Харківщині вдарило таке озброєння:

два КАБи;

вісім БпЛА типу “Герань-2”;

три БпЛА типу «Молния»;

шість fpv-дронів;

47 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури у Харкові, а також у Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області.