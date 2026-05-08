Трое детей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки – Синегубов

Происшествия 08:46   08.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьков, а также 17 населенных пунктов области обстрелял враг за сутки. Из-за «прилетов» пострадали десять людей, среди них – трое детей. Об этом 8 мая проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове пострадали мужчины 60 и 42 лет, женщины 72, 47, 34 лет, две 7-летних девочек и 15-летняя девушка; в с. Братеница Богодуховской громады пострадал 62-летний мужчина; в пос. Старый Салтов получил ранения 54-летний мужчина. Также медики оказали помощь трем людям, которые пострадали 6 мая: 32-летней женщине и 52-летнему мужчине – в г. Изюм, 57-летней женщине – в с. Яремовка Оскольской громады. В результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады получил ранения 53-летний мужчина», – пишет Синегубов.

По Харьковщине ударило такое вооружение:

  • два КАБа;
  • восемь БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 47 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также в Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области.

