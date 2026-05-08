Новости Харькова — главное 8 мая: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Четыре раза объявляли этой ночью тревогу – причины

Первую тревогу ночью дали в 00:03. Мониторинговые ТГ-каналы сообщили: в регионе зафиксировали БпЛА, который двигался в сторону Питомника. Отбой дали уже в 00:36. Повторно тревогу объявили в 00:58 – на этот раз беспилотники начали атаковать Слатино. В 01:22 дали отбой, а уже в 01:58 возникла новая угроза – из Таганрога полетела баллистика. Эта тревога длилась около часа – до 02:49.

Последний раз тревога прозвучала в 03:34 – опять из-за пусков баллистики. Харьков был «красный» до 03:57. По состоянию на 07:15 на Харьковщине «тихо».