Новости Харькова — главное 8 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:20
Четыре раза объявляли этой ночью тревогу – причины
Первую тревогу ночью дали в 00:03. Мониторинговые ТГ-каналы сообщили: в регионе зафиксировали БпЛА, который двигался в сторону Питомника. Отбой дали уже в 00:36. Повторно тревогу объявили в 00:58 – на этот раз беспилотники начали атаковать Слатино. В 01:22 дали отбой, а уже в 01:58 возникла новая угроза – из Таганрога полетела баллистика. Эта тревога длилась около часа – до 02:49.
Последний раз тревога прозвучала в 03:34 – опять из-за пусков баллистики. Харьков был «красный» до 03:57. По состоянию на 07:15 на Харьковщине «тихо».
• Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 07:15;