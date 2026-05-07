БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»

Происшествия 14:15   07.05.2026
Виктория Яковенко
Сегодня, 7 мая, около 10:35 ВС РФ атаковали Новобаварский район беспилотником, предварительно, типа «Герань-2».

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В результате удара повреждены жилые дома и автомобили.

«Ранения получили двое мужчин. Еще шесть человек подверглись острой реакции на стресс, среди них трое детей — две девочки в возрасте 7 лет и 15-летняя девушка», — рассказали правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 10:35. БпЛА атаковал Новобаварский район. Мэр Игорь Терехов информировал о девяти пострадавших, среди них – дети. На месте «прилета» произошел пожар.

Городской голова отмечал, что только за утро в Харькове было повреждено более 50 жилых домов.

  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 14:15;

