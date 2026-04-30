Удары Украины по нефтяным активам РФ достигли максимума – Bloomberg
Число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря и привело к снижению обработки нефти на уровень 2009 года, сообщает Bloomberg News.
В результате объемы переработки нефти в РФ упали до многолетнего минимума.
Согласно данным, собранным Bloomberg на основе публичных заявлений обеих стран, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.
В апреле также было девять атак на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – это самый высокий месячный показатель с начала 2026 года.
Эти атаки привели к снижению средней обработки нефти на российских НРЗ до 4,69 миллиона баррелей в день — это самый низкий показатель с декабря 2009 года.
В итоге сокращение переработки нефти ощутимо влияет на внутренний рынок РФ, где есть сезонный спрос, и на глобальные рынки нефтепродуктов, сообщает Bloomberg News.
Читайте также: Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
- • Дата публикации материала: 30 апреля 2026 в 21:45;