Удары Украины по нефтяным активам РФ достигли максимума – Bloomberg

Число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря и привело к снижению обработки нефти на уровень 2009 года, сообщает Bloomberg News.

Согласно данным, собранным Bloomberg на основе публичных заявлений обеих стран, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.

В апреле также было девять атак на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – это самый высокий месячный показатель с начала 2026 года.

Эти атаки привели к снижению средней обработки нефти на российских НРЗ до 4,69 миллиона баррелей в день — это самый низкий показатель с декабря 2009 года.

В итоге сокращение переработки нефти ощутимо влияет на внутренний рынок РФ, где есть сезонный спрос, и на глобальные рынки нефтепродуктов, сообщает Bloomberg News.