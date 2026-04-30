Удары Украины по нефтяным активам РФ достигли максимума – Bloomberg

Мир 21:45   30.04.2026
Оксана Якушко
Удары Украины по нефтяным активам РФ достигли максимума – Bloomberg Пожар в Туапсе. Фото: «Кубань Информ»

Число атак Украины на российскую нефтяную инфраструктуру достигло самого высокого месячного уровня с декабря и привело к снижению обработки нефти на уровень 2009 года, сообщает Bloomberg News.

В результате объемы переработки нефти в РФ упали до многолетнего минимума.

Согласно данным, собранным Bloomberg на основе публичных заявлений обеих стран, в апреле Украина нанесла как минимум 21 удар по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.

В апреле также было девять атак на предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – это самый высокий месячный показатель с начала 2026 года.

Эти атаки привели к снижению средней обработки нефти на российских НРЗ до 4,69 миллиона баррелей в день — это самый низкий показатель с декабря 2009 года.

В итоге сокращение переработки нефти ощутимо влияет на внутренний рынок РФ, где есть сезонный спрос, и на глобальные рынки нефтепродуктов, сообщает Bloomberg News.

Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
«Я откровенно ответил ему»: что спросил у Терехова харьковчанин во Львове
Взрыв авто возле АТБ в Харькове: утром подорвался прохожий, парковка оцеплена
«Поняла, что я не смогу»: как работает староста поселка в 6 км от врага 📹
Интервалы в метро увеличили: касается ли это наземного транспорта – Терехов
