Новости Харькова – главное 14 июня: велосипедист подорвался на мине

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:49

Мужчина подорвался на мине

13 июня на трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья Дергачевской громады, 38-летний мужчина на велосипеде наехал на взрывное устройство, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате взрыва он получил ранения, его отвезли в областную клиническую больницу Харькова.

08:27

Больше всего боев на Харьковщине 13 июня было на севере области

На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении украинские защитники отразили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться вперед в сторону села Новоплатоновка.