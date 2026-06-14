Новости Харькова – главное 14 июня: велосипедист подорвался на мине
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08:49
Мужчина подорвался на мине
13 июня на трассе между селами Казачья Лопань и Новая Казачья Дергачевской громады, 38-летний мужчина на велосипеде наехал на взрывное устройство, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
В результате взрыва он получил ранения, его отвезли в областную клиническую больницу Харькова.
08:27
Больше всего боев на Харьковщине 13 июня было на севере области
На Южно-Слобожанском направлении россияне семь раз атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Волчанск, Избицкое, Зыбино и в сторону Лимана, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отразили один штурм россиян, пытавшихся продвинуться вперед в сторону села Новоплатоновка.
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2026 в 08:49;