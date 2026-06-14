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Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні

Події 08:49   14.06.2026
Оксана Якушко
Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:49

Чоловік підірвався на міні

13 червня на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади 38-річний чоловік на велосипеді наїхав на вибуховий пристрій, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок вибуху він отримав поранення, його відвезли до обласної клінічної лікарні Харкова.

08:27

Найбільше боїв на Харківщині 13 червня було на півночі області

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине й у бік Лимана, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм росіян біля села Новоплатонівка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 08:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".