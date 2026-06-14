Новини Харкова – головне 14 червня: велосипедист підірвався на міні
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08:49
Чоловік підірвався на міні
13 червня на трасі між селами Козача Лопань та Нова Козача Дергачівської громади 38-річний чоловік на велосипеді наїхав на вибуховий пристрій, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Внаслідок вибуху він отримав поранення, його відвезли до обласної клінічної лікарні Харкова.
08:27
Найбільше боїв на Харківщині 13 червня було на півночі області
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни сім разів атакували позиції українських підрозділів біля населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине й у бік Лимана, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили один штурм росіян біля села Новоплатонівка.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2026 в 08:49;