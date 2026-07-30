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Понад два роки отримував пенсію померлої матері: харків’янину вручили підозру

Суспільство 13:13   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Понад два роки отримував пенсію померлої матері: харків’янину вручили підозру

Правоохоронці встановили, що 64-річний харків’янин після смерті матері продовжив користуватися її банківською карткою та розпоряджатися пенсійними виплатами.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, після смерті матері чоловік не повідомив органи Пенсійного фонду про наявність підстав для припинення виплати пенсії.

«В результаті, з липня 2022 року по січень 2025 року на банківський рахунок померлої продовжували надходити пенсійні виплати», – встановили правоохоронці.

Слідство з’ясувало, що фігурант незаконно заволодів державними коштами на загальну суму понад 77 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні становить наразі 7273 грн (близько 163$). Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах. На Харківщині ж отримують трохи менше, ніж в середньому по країні – 7255 гривень. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 13:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці встановили, що 64-річний харків’янин після смерті матері продовжив користуватися її банківською карткою та розпоряджатися пенсійними виплатами.".