Понад два роки отримував пенсію померлої матері: харків’янину вручили підозру

Правоохоронці встановили, що 64-річний харків’янин після смерті матері продовжив користуватися її банківською карткою та розпоряджатися пенсійними виплатами.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, після смерті матері чоловік не повідомив органи Пенсійного фонду про наявність підстав для припинення виплати пенсії.

«В результаті, з липня 2022 року по січень 2025 року на банківський рахунок померлої продовжували надходити пенсійні виплати», – встановили правоохоронці.

Слідство з’ясувало, що фігурант незаконно заволодів державними коштами на загальну суму понад 77 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру в шахрайстві.

Нагадаємо, середня пенсія в Україні становить наразі 7273 грн (близько 163$). Найбільші виплати в літніх людей з Києва, найменші — у західних регіонах. На Харківщині ж отримують трохи менше, ніж в середньому по країні – 7255 гривень. Про це свідчить аналітика «Опендатабот».