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Вночі КАБи вдарили по Слатиному, у Золочеві три десятки пошкоджених домів

Події 10:19   30.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі КАБи вдарили по Слатиному, у Золочеві три десятки пошкоджених домів

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 30 липня росіяни випустили три КАБи по Слатиному.

“Прильоти” зафіксували близько 02:30. Є руйнування інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харківщини 30 липня

Обстріли Харківщини 30 липня

“Унаслідок влучання було повністю зруйновано багатоквартирний будинок та пошкоджено ще щонайменше шість приватних домоволодінь. Також пошкоджень зазнали електричні і газові мережі”, – зазначив Задоренко.

Обстріли Харківщини 30 липня

Начальник ХОВА Олег Синєгубов тим часом поінформував про наслідки ударів по Золочеву. Під ударом опинилися чотири двоповерхові багатоквартирні будинки, 28 приватних домів, авто та енергомережі.

Обстріли Харківщини 30 липня

На щастя, загиблих немає. Наразі відомо про одну постраждалу. 86-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Її доставили до місцевої лікарні, де надали необхідну допомогу“, – додав Синєгубов.

Обстріли Харківщини 30 липня

Читайте також: Троє дітей постраждали через удари РФ по Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 10:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 30 липня росіяни випустили три КАБи по Слатиному.".