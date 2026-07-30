Вночі КАБи вдарили по Слатиному, у Золочеві три десятки пошкоджених домів

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко повідомив, що вночі 30 липня росіяни випустили три КАБи по Слатиному.

“Прильоти” зафіксували близько 02:30. Є руйнування інфраструктури, але обійшлося без постраждалих.

“Унаслідок влучання було повністю зруйновано багатоквартирний будинок та пошкоджено ще щонайменше шість приватних домоволодінь. Також пошкоджень зазнали електричні і газові мережі”, – зазначив Задоренко.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов тим часом поінформував про наслідки ударів по Золочеву. Під ударом опинилися чотири двоповерхові багатоквартирні будинки, 28 приватних домів, авто та енергомережі.

“На щастя, загиблих немає. Наразі відомо про одну постраждалу. 86-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Її доставили до місцевої лікарні, де надали необхідну допомогу“, – додав Синєгубов.