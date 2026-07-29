Росіяни заявили, що Задоренко “допоміг” їм знищити бронеавтомобіль – фейк

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко детально розібрав фейк, який розповсюдили російські пропагандисти.

“Нещодавно російські пабліки почали масово поширювати фейкову новину про те, що після опублікованого мною відео, де ми допомагаємо витягнути бронеавтомобіль ЗСУ з багнюки під Козачою Лопанню, окупанти нібито встановили геолокацію місця події та знищили цей автомобіль”, – повідомив Задоренко.

Він зазначив, що для створення “сенсації” росіяни використали відео, яке він публікував на своїх офіційних сторінках у 2022 році.

“Оскільки друга частина фейку містить кадри з ураженням бронеавтомобіля, кожна розсудлива людина може дійти простого висновку: по-перше, між характерними рисами місцевості на першій і другій частинах змонтованого окупантами матеріалу є суттєва різниця; по-друге, на момент подій, зображених на оригінальному відео, росіяни ще не застосовували FPV-дрони та подібні засоби ураження; а по-третє, якби ця історія справді відбулася у 2022 році, російські контент-мейкери навряд чи чекали б чотири роки, щоб опублікувати відповідні кадри саме зараз”, – написав начальник Дергачівської МВА.

Він зазначив, що створену росіянами історію через незрозумілі причини поширюють у соцмережах деякі місцеві жителі.

“Або вони справді вважають, що російські дрони чотири роки ганялися за тим самим автомобілем, або ж свідомо підтримують наративи російської пропаганди з метою дискредитації української влади у прифронтовій громаді. Будемо це з’ясовувати”, — попередив Задоренко.

Він закликав перевіряти першоджерела інформації та дати публікацій. А також – справжність фото й відео, перш ніж його поширювати.