Россияне заявили, что Задоренко помог им уничтожить бронеавтомобиль — фейк

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко детально разобрал фейк, который распространили российские пропагандисты.

«Недавно российские паблики начали массово распространять фейковую новость о том, что после опубликованного мной видео, где мы помогаем вытащить бронеавтомобиль ВСУ из грязи под Казачьей Лопанью, оккупанты якобы установили геолокацию места происшествия и уничтожили этот автомобиль», — сообщил Задоренко.

Он отметил, что для создания «сенсации» россияне использовали видео, которое он публиковал на своих официальных страницах в 2022 году.

«Поскольку вторая часть фейка содержит кадры с поражением бронеавтомобиля, каждый здравомыслящий человек может прийти к простому выводу: во-первых, между характерными чертами местности на первой и второй частях смонтированного оккупантами материала есть существенная разница; во-вторых, в момент событий, изображенных на оригинальном видео, россияне еще не применяли FPV-дроны и подобные средства поражения; а в-третьих, если бы эта история действительно произошла в 2022 году, российские контент-мейкеры вряд ли ждали четыре года, чтобы опубликовать соответствующие кадры именно сейчас. Таким образом, вывод о фейковости этой истории очевиден», — написал начальник Дергачевской ГВА.

Он отметил, что созданную россиянами историю по непонятным причинам распространяют в соцсетях некоторые местные жители.

«Или они действительно считают, что российские дроны четыре года гонялись за тем же автомобилем, или сознательно поддерживают нарративы российской пропаганды с целью дискредитации украинской власти в прифронтовой громаде. Будем это выяснять», — предупредил Задоренко.

Он призвал проверять первоисточники информации и даты публикаций. А также — подлинность фото и видео, прежде чем его распространять.