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Пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани – Задоренко

Происшествия 09:51   20.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани – Задоренко Фото: Виктор Коваленко

Накануне около 18:00 вражеский БпЛА ударил по мирному жителю поселка Казачья Лопань, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он уточняет: пострадавшему – 61 год.

«У пострадавшего диагностировали взрывное ранение с повреждением мягких тканей левой голени и открытый перелом левой голени. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в одно из медицинских учреждений Харькова», – пишет Задоренко.

Неспокойно сегодня было и на Золочевщине. По информации начальника ПВА Виктора Коваленко, россияне атаковали БпЛА типа «Молния» Золочев.

«Попадание зафиксировано на территории отдела образования. В результате атаки повреждены автобус и административное здание», – уточнил Коваленко.

Пострадавших из-за удара нет. Уже в 06:13 россияне ударили по складам в Золочеве – на месте «прилета» начался пожар.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 июля 2026 в 09:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне около 18:00 вражеский БпЛА ударил по мирному жителю поселка Казачья Лопань, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".