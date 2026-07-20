Пожилого мужчину атаковал российский БпЛА в Казачьей Лопани – Задоренко

Накануне около 18:00 вражеский БпЛА ударил по мирному жителю поселка Казачья Лопань, пишет начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Он уточняет: пострадавшему – 61 год.

«У пострадавшего диагностировали взрывное ранение с повреждением мягких тканей левой голени и открытый перелом левой голени. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали в одно из медицинских учреждений Харькова», – пишет Задоренко.

Неспокойно сегодня было и на Золочевщине. По информации начальника ПВА Виктора Коваленко, россияне атаковали БпЛА типа «Молния» Золочев.

«Попадание зафиксировано на территории отдела образования. В результате атаки повреждены автобус и административное здание», – уточнил Коваленко.

Пострадавших из-за удара нет. Уже в 06:13 россияне ударили по складам в Золочеве – на месте «прилета» начался пожар.