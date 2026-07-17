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Терехов рассказал о тактике врага и обратился к харьковчанам

Записано 12:38   17.07.2026
Виктория Яковенко
Терехов рассказал о тактике врага и обратился к харьковчанам Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что город находится под постоянными обстрелами со стороны РФ. Он рассказал, что чаще всего становится целями врага.

«Не исключение и сегодня – «Молния» попала в одно из промышленных предприятий, расположенное в Основянском районе. Накануне тоже были обстрелы. Почти каждый день мы имеем попадание. Сегодня работаем для того, чтобы как можно быстрее навести порядок. Пользуясь случаем, хочу обратиться к жителям Харькова и находящимся в городе людям, чтобы они не пренебрегали воздушной тревогой, а спускались в укрытие, берегли себя и свою жизнь», — призвал городской голова.

По его словам, сейчас россияне начали активно атаковать FPV-дронами на оптокволокне.

«К сожалению, они разработали такую ​​технологию, что дрон на оптоволокне может долетать на расстояние примерно до 40 км, этого хватает, чтобы попадать по пригороду Харькова и по городу. Тактика неизменна: враг обстреливает критическую инфраструктуру, бьет по жилым домам, по промышленным предприятиям, по зонам отдыха харьковчан. Они используют и «Шахеды», и «Молнии», и КАБ, и сейчас начали FPV-дронами», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 12:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона отметил, что город находится под постоянными обстрелами со стороны РФ. Он рассказал, что чаще всего становится целями врага.".