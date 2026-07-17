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Под завалами после обстрела в Высоком нашли фрагменты тела – подробности ГСЧС

Происшествия 09:47   17.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Под завалами после обстрела в Высоком нашли фрагменты тела – подробности ГСЧС

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток потушили 20 пожаров, десять из них возникли в результате обстрелов РФ.

Так накануне враг атаковал БпЛА Высокий. Прилетело по гражданскому предприятию – начался пожар на площади 1200 квадратных метров. Горело трехэтажное производственное здание, также повреждены расположенные рядом объекты. Во время тушения пожара и разбора завалов спасатели обнаружили фрагменты тела погибшего мужчины.

«В течение дня российские войска нанесли удары беспилотниками по пшеничным полям Харьковщины. В результате атак произошло два пожара на территории Лозовского района, еще по одному в Чугуевском и Берестинском. В Алексеевской громаде горели поле пшеницы на площади 0,7 гектаров и сухая трава, в Лозовской — поле зерновых культур на площади 200 квадратных метров. Сотрудники ГСЧС совместно с пожарными местной пожарной команды и работниками фермерских хозяйств оперативно ликвидировали пожары и не допустили распространение огня на другие посевы», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 09:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток потушили 20 пожаров, десять из них возникли в результате обстрелов РФ.".