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«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец

Общество 13:29   17.07.2026
Виктория Яковенко
«Адвокат, которую побили в ТЦК в Харькове, получила инвалидность» – Лубинец Фото: Дмитрий Лубинец

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что адвокат, которую избили в помещении ТЦК и СП в Харькове, обратилась в Европейский суд по правам человека. По его словам, женщина получила инвалидность.

Инцидент произошел 15 марта в помещении Киевского ТЦК в прошлом году, отметил Лубинец. Женщина приехала туда, чтобы оказать бесплатную юридическую помощь задержанному человеку.

«К клиенту ее не допустили. Вместо этого женщине нанесли тяжелые травмы — она ​​оказалась в больнице. После этого – операция, длительное лечение, реабилитация. А впоследствии – III группа инвалидности. Это просто немыслимо: как адвокат, пришедший исполнять свой профессиональный долг, оказался на больничной койке? Если за право быть адвокатом человек платит собственным здоровьем, то это уже вопрос отдельного инцидента. Это тревожный сигнал для всей системы правосудия», – подчеркивает омбудсмен.

По его словам, женщина обратилась к правоохранителям с заявлением об уголовном правонарушении.

«Прошел год. Но, по словам потерпевшей, личность, которая нанесла ей телесные повреждения, до сих пор не установили. Работников ТЦК не допросили. Видеозаписи с камер наблюдения не предоставили. Часть необходимых следственных действий пришлось проводить только после вмешательства. Из-за возможного ненадлежащего расследования ГБР уже открыло отдельное уголовное производство по возможной служебной халатности работников полиции», — добавил Лубинец.

Женщина была вынуждена обратиться в Европейский суд по правам человека, продолжает он.

«Я требую принципиальную реакцию от всех компетентных органов Украины. Каждый факт препятствования законной деятельности адвоката, применения физической силы, затягивания расследования или утаивания доказательств должен получить надлежащую правовую оценку. Государство обязано доказать, что право на защиту в Украине – это не декларация, а реальная гарантия. И самое страшное: этот случай не одинокий. По информации Комитета защиты прав адвокатов при Совете адвокатов Харьковской области, в течение 2025-2026 годов зафиксировано 17 случаев применения физической силы к адвокатам. В ряде случаев сообщалось также о психологическом давлении и угрозах мобилизации», — подчеркнул омбудсмен.

Он подытожил: каждый такой случай – это трещина в фундаменте права на защиту.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 13:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что адвокат, которую избили в помещении ТЦК и СП в Харькове, обратилась в Европейский суд по правам человека.".