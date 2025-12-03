Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы — омбудсмен Лубинец в Харькове

Количество жалоб на действия работников ТЦК и СП за последний год в Украине «кардинально увеличилось», рассказал на брифинге в Харькове омбудсмен Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос МГ «Объектив».

В декабре 2024 года в ходе визита в Харьков Лубинец отмечал, что в сравнении с 2023-м ситуация «немного ухудшилась, но не кардинально», а случаев «бусификации» стало меньше. Сейчас омбудсмен был более категоричным.

«Динамика негативная в плане того, что количество обращений от граждан Украины о вероятном нарушении их прав со стороны работников ТЦК и СП кардинально увеличилось за последний год в целом по Украине. Это первое. Второе. Я не скажу, что во всех случаях, которые мы наблюдаем, рассматриваем, у нас подтверждаются факты нарушения прав граждан Украины. Я не хочу кого-то обвинять, потому что у нас иногда общество разделяется. Кто-то говорит, что в условиях полномасштабной агрессии работники ТЦК и СП могут себе позволять делать что угодно, чтобы обеспечить выполнение мобилизационного процесса. Кто-то говорит, что нет, они вообще ничего не могут делать. Я всегда подчеркиваю, что каждый работник любой официальной структуры в Украине должен действовать исключительно в пределах своих полномочий на основании Конституции Украины и законов Украины», — пояснил свою позицию Лубинец.

Работники ТЦК и СП должны отвечать, если нарушают законодательство, убежден Лубинец. При этом он призвал не забывать, что они являются частью Вооруженных сил Украины.

«У нас в обществе все относятся с большим уважением к ВСУ, а к ТЦК и СП у нас другое отношение. Наверное, из-за того, что очень часто работники ТЦК и СП позволяли себе делать то, что не предусмотрено действующим законодательством. Например, проверять документы. У нас военные не имеют права проверять документы граждан Украины. Это прямо запрещено Конституцией Украины. Единственные органы, которые могут это делать, это органы правопорядка: Национальная полиция, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Во-вторых, применять физическую силу работники ТЦК и СП не имеют права. Само помещение ТЦК и СП не является местом несвободы. Там не могут задерживать людей, туда не могут доставлять людей для задержания. Там люди не могут находиться несколько суток без возможности элементарно позвонить своим родным и близким. И у работников любых органов власти нет полномочий забирать личные вещи, например, мобильные телефоны, и не предоставлять возможности звонить родным, близким», — перечислил Лубинец.

К сожалению, констатировал он, такие случаи есть.

«По каждому случаю, когда к нам официально было направлено обращение или который мы нашли в средствах массовой информации, в социальных сетях, автоматически мы открываем производство, мы реагируем», — заверил Лубинец.

Также он прокомментировал, почему в его Telegram-канале все реже можно увидеть видео с неправомерными действиями работников ТЦК и СП: «То, что я не выставляю это более публично, не означает, что мы не реагируем. Это означает только одно, что я, как уполномоченный ВР по правам человека, как омбудсмен Украины, четко понимаю, что моя задача — эффективно выполнять свою работу, а не просто показывать процесс ради процесса в социальных сетях или в Telegram-каналах. Каждый случай у нас на контроле. У нас есть случаи, когда на основании наших официальных документов были привлечены к дисциплинарной и уголовной ответственности работники ТЦК и СП».

Количество жалоб на действия работников ТЦК и СП в Харьковской области за 2025 год омбудсмен не назвал.